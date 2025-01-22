Чому німіють пальці рук: можливі причини та як цього позбутися

Оніміння пальців рук — це поширений симптом, який може свідчити про різноманітні фізіологічні та патологічні стани. Воно може бути тимчасовим і безпечним або ж сигналізувати про серйозні захворювання, що потребують медичного втручання.

Можливі причини оніміння пальців рук

Порушення кровообігу

Оніміння пальців рук часто є результатом порушення кровообігу. Це може виникати внаслідок кількох факторів, серед яких: тривалий тиск на руку, здавлювання кровоносних судин, різноманітні патологічні стани, що впливають на кровообіг. У нормі кров повинна циркулювати без перешкод, забезпечуючи необхідну кількість кисню та поживних речовин тканинам. Якщо кровообіг порушується, виникає недостатність постачання киснем, що призводить до відчуття оніміння.

Серед причин порушення кровообігу варто відзначити:

Атеросклероз. Хвороба, при якій на стінках судин утворюються бляшки холестерину, що звужують просвіт судин і ускладнюють кровотік. Це може призвести до оніміння пальців рук, особливо у випадках, коли вражені судини, що живлять руки.

Тромбоз. Закупорка кровоносних судин тромбом також може призвести до порушення кровообігу в кінцівках і викликати оніміння.

Погіршення кровообігу через тривале сидіння або лежання: Часто люди, які працюють в офісі або проводять тривалий час за комп'ютером, не змінюють позу, що може призвести до затискання кровоносних судин і тимчасового порушення кровообігу в руках.

Якщо оніміння пальців рук виникає після певних фізичних навантажень або довгого перебування в незручній позі, це може бути тимчасовим явищем. Однак, якщо симптоми зберігаються протягом тривалого часу, це може свідчити про серйозні проблеми з кровообігом, що потребують медичного втручання.

Порушення в роботі нервової системи

Порушення в роботі нервової системи є однією з основних причин оніміння пальців рук. Це може бути результатом:

Захворювань нервів. Однією з найбільш поширених причин оніміння є синдром зап'ястного каналу (тунельний синдром), при якому середній нерв, що проходить через вузький канал у зап'ясті, стискається. Це призводить до порушення чутливості в пальцях рук.

Діабетична нейропатія. У людей, що страждають на діабет, часто спостерігається пошкодження нервових волокон через високий рівень цукру в крові. Це може призвести до втрати чутливості в руках і ногах.

Шийний остеохондроз. Зміни в хребті, зокрема у шийному відділі, можуть тиснути на нервові корінці, що йдуть до рук, що призводить до оніміння пальців. Це захворювання часто супроводжується болем у шиї та головними болями.

Нерви, які передають сигнали від мозку до рук, можуть бути пошкоджені або стиснуті в результаті травм, запалень чи хвороб, що порушує нормальну передачу сигналів, що призводить до оніміння.

Захворювання хребта

Шийний відділ хребта відіграє важливу роль у передачі нервових імпульсів до рук. Проблеми з шийними хребцями можуть безпосередньо впливати на нерви, що йдуть до кінцівок. Наприклад:

Грижа міжхребцевого диска. У разі грижі міжхребцевого диска в шийній частині хребта, частина диска може витікати і тиснути на нервові корінці, що призводить до болю, слабкості та оніміння в руках, особливо в пальцях.

Остеохондроз. Це дегенеративне захворювання, при якому зменшується висота міжхребцевих дисків, що призводить до здавлення нервів. Остеохондроз може бути причиною болю і оніміння в руках, особливо в поєднанні з іншими факторами, такими як фізичне навантаження або стрес.

Захворювання хребта часто потребують спеціалізованого лікування, яке може включати медикаментозну терапію, фізіотерапію або навіть хірургічне втручання.

Синдром зап'ястного каналу (тунельний синдром)

Синдром зап'ястного каналу — це захворювання, при якому середній нерв стискається в зап'ясті, де він проходить через вузький тунель, утворений кістками і зв'язками. Цей нерв відповідає за чутливість пальців, тому його здавлювання призводить до таких симптомів, як оніміння, поколювання, слабкість і біль у пальцях, особливо в великому, вказівному та середньому пальцях.

Цей синдром часто розвивається у людей, які багато часу проводять за комп'ютером, виконують монотонну роботу руками, або мають схильність до фізичних навантажень на зап'ястя. Лікування включає зміну робочих звичок, носіння спеціальних бандажів або ортезів, а в деяких випадках — хірургічне втручання.

Хвороба Рейно

Хвороба Рейно — це розлад, при якому спазмуються дрібні кровоносні судини, що постачають кров до пальців рук (і іноді ніг). Це може призвести до тимчасового зменшення кровообігу, що супроводжується онімінням і зміною кольору шкіри (білі або синюваті відтінки). Хвороба Рейно часто є реакцією на холод або стрес. Це захворювання більш поширене серед жінок і може бути як первинним, так і вторинним (при таких захворюваннях, як склеродермія чи системний червоний вовчак).

Лікування хвороби Рейно полягає в управлінні тригерами (наприклад, уникати холоду) і вживанні препаратів, що покращують кровообіг.

Периферична нейропатія

Периферична нейропатія — це пошкодження нервів периферійної нервової системи, яке може призвести до втрати чутливості, оніміння, болю та поколювання в кінцівках. Це захворювання часто зустрічається у людей з діабетом, алкоголізмом, або внаслідок травм. Периферична нейропатія може бути однією з причин оніміння пальців рук, і лікування полягає в контролі основного захворювання, а також в застосуванні лікарських засобів для полегшення симптомів.

Авітаміноз

Нестача вітамінів і мінералів також може спричиняти оніміння пальців рук. Наприклад, дефіцит вітамінів групи B (особливо B12) може призвести до порушень у роботі нервової системи, викликаючи оніміння в руках, ногах та інших частинах тіла. Вітамін D і кальцій також важливі для нормальної функції нервів і м'язів, і їхня недостатність може викликати подібні симптоми.

Діагностика оніміння пальців рук

Для встановлення точної причини оніміння пальців рук необхідно провести комплексне обстеження. Спочатку слід звернутися до терапевта, який може направити до невролога, кардіолога, ендокринолога або ревматолога залежно від підозрюваної причини. Можуть бути призначені такі обстеження:

Клінічний аналіз сечі та крові, які нададуть змогу оцінити загальний стан здоров’я пацієнта.

УЗД, ехоенцефалограма, МРТ головного мозку допомагають виявити ушкоджувальні фактори на етапі їхньої появи та в більш серйозних випадках.

Електрокардіограма для визначення стану серцевого м’яза.

Рентген шийного та грудного відділів хребта покаже можливі защемлення судин або нервів.

Міографія оцінює функціонування м’язової та нервової систем.

Доплерографія використовується для оцінки прохідності артерій.

Лікування оніміння пальців рук

Лікування оніміння пальців рук залежить від встановленої причини. Можуть бути застосовані:

Медикаментозна терапія -- призначення препаратів для поліпшення кровообігу, зняття запалення, відновлення нервової провідності.

Фізіотерапія -- методи, спрямовані на поліпшення кровообігу та зняття м’язового спазму.

Лікувальна фізкультура -- спеціальні вправи для відновлення функцій кистей та пальців.

Хірургічне втручання. У випадках, коли консервативне лікування не дає результатів, може бути рекомендована операція (наприклад, при синдромі зап'ястного каналу).

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