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Чому одні старіють швидко, а інші — ні, навіть якщо ведуть однаковий спосіб життя
Науковці вважають, що на процеси старіння значний вплив мають генетика, ментальне здоров’я та мікробіом шкіри.
Чому одні люди старіють значно швидше, ніж інші, навіть за однакового способу життя
Генетика. Деякі люди просто «успадковують молодість». У них на обличчі навіть після 60 років дуже мало зморшок, вони практично не хворіють, бо організм добре дає раду зі стресом та запальними процесами. Вчені говорять, що ті люди, які старішають повільніше, мають активні гени, які відповідають за відновлення та омолодження клітин організму.
Запалення в організмі. Хронічні запалення в організмі в рази пришвидшують процеси старіння. Навіть за гарного харчування та достатнього сну людина може швидше старіти, бо в організмі відбуваються невидимі запальні процеси. В результаті запалення відбувається втрата колагену, старіння судин та зниження імунітету.
Гормони та метаболізм. У тих людей, які мають однакові звички, раціон та спосіб життя, обмін речовин може відрізнятися. Чийсь організм буде відновлюватися швидше після навантажень, а хтось матиме гормональні збої і проблеми із зайвою вагою.
Стан мікробіому шкіри. Бактерії, які живуть на нашій шкірі, також впливають на її здоров’я. Якщо баланс мікробіому порушено, шкіра стає сухою, на ній з’являються заломи, можуть бути висипання. Такі процеси можуть відбуватися навіть у тих, хто ретельно доглядає за станом своєї шкіри.
Психологічний стан. Сучасне життя забирає багато емоційного ресурсу, є постійне відчуття тривожності та внутрішні конфлікти. Невиражені емоції відображаються не лише на настрої, а й на загальному здоров’ї організму. Науковці провели купу досліджень на цю тему й довели, що люди, які відносно спокійні, старіють повільніше. Навіть якщо у них умови життя не надто ідеальні.