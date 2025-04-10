Генетика. Деякі люди просто «успадковують молодість». У них на обличчі навіть після 60 років дуже мало зморшок, вони практично не хворіють, бо організм добре дає раду зі стресом та запальними процесами. Вчені говорять, що ті люди, які старішають повільніше, мають активні гени, які відповідають за відновлення та омолодження клітин організму.

Запалення в організмі. Хронічні запалення в організмі в рази пришвидшують процеси старіння. Навіть за гарного харчування та достатнього сну людина може швидше старіти, бо в організмі відбуваються невидимі запальні процеси. В результаті запалення відбувається втрата колагену, старіння судин та зниження імунітету.

Гормони та метаболізм. У тих людей, які мають однакові звички, раціон та спосіб життя, обмін речовин може відрізнятися. Чийсь організм буде відновлюватися швидше після навантажень, а хтось матиме гормональні збої і проблеми із зайвою вагою.

Стан мікробіому шкіри. Бактерії, які живуть на нашій шкірі, також впливають на її здоров’я. Якщо баланс мікробіому порушено, шкіра стає сухою, на ній з’являються заломи, можуть бути висипання. Такі процеси можуть відбуватися навіть у тих, хто ретельно доглядає за станом своєї шкіри.