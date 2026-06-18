Чому одних людей комарі кусають, а інших ні: науковці назвали неочікувану причину

Комар / © unsplash.com

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Бувало ли у вас таке, що вас нещадно кусають комарі, а ви навколо нікого не помічаєте. Фахівці наголошують, що вибір комарами конкретної людини — це не випадковість і не самонавіювання, а чіткий розрахунок за допомогою органів чуття.

Про це пише Science Alert.

«Це не заблудження — комарів приваблюють одні люди більше, ніж інші. Але ми не всі постійно є магнітами», — заявив доктор-ентомолог Фредерик Симар із Французького інституту досліджень в області розвитку.

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Цілий ряд сенсорних сигналів змушує комарів обирати одного індивіда в якості жертви. Головним чином це запах і тепло, які виділяє наше тіло, а також вуглекислий газ, який ми видихаємо. При цьому кусають лише самки комарів — білок крові потрібен їм для відкладання яєць. Вони уловлюють ці сигнали за допомогою тонко налаштованих природних рецепторів.

«Нам уже більше 100 років відомо, що комарів приваблює вуглекислий газ, який ми видихаємо — це перший сигнал, який запускає їхню поведінку, коли вони перебувають за десятки метрів від нас. На відстані близько 10 метрів комарі починають уловлювати наш індивідуальний запах, і в поєднанні з вуглекислим газом це приваблює їх ще більше», — пояснює шведський учений Рікард Ігнелл.

Розвінчання міфів: група крові та колір очей не мають значення

Популярні у суспільстві теорії про те, що комарі мають свої уподобання щодо смакових якостей крові чи зовнішності людини, виявилися звичайними вигадками. За словами Симара, ідея про те, що комарі віддають перевагу певним групам крові, абсолютно не має під собою наукового обґрунтування, а попередні дослідження проводилися на надто малій вибірці людей. Так само вибір комах не пов’язаний із кольором шкіри, очей чи волосся.

Натомість хімічний склад шкіри має колосальне значення. Людина здатна виділяти від 300 до 1000 різних пахучих сполук, і суміш молекул, що виробляються нашою унікальною мікробіотою, є головним фактором привабливості.

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«Ми показали, що комарі використовують суміш пахучих сполук — ми виявили 27 із 1000 можливих, які комарі здатні чітко ідентифікувати. Жінки, яких кусали найчастіше, включаючи вагітних у другому триместрі, виробляли велику кількість особливої сполуки, що утворюється в результаті розщеплення шкірного сала. Навіть мінімальне збільшення концентрації цієї речовини, яку називають грибним спиртом, миттєво перетворювало людину на мішень», — підкреслив Рікард Ігнелл.

Що робить людину ідеальною мішенню

Окремо дослідники виділили фактор вживання алкоголю, зокрема пива. Ряд тестів, проведених у Буркіна-Фасо та Нідерландах, продемонстрував чітку закономірність: хмільний напій підвищує температуру тіла, збільшує обсяги видиху CO2 та суттєво змінює аромат шкіри.

Під час експерименту з 465 добровольцями з’ясувалося, що особи, які вживали пиво протягом останніх 24 годин, ставали в 1,35 раза привабливішими для комарів роду Anopheles, які є переносниками малярії.

Аби вберегтися від укусів та небезпечних інфекцій, фахівці радять дотримуватися простих правил:

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носити вільний одяг світлих тонів, який максимально закриває шкіру;

використовувати перевірені репеленти та встановлювати москітні сітки на вікна;

намагатися харчуватися легкою їжею у спекотні дні;

не зловживати алкогольними напоями, особливо під час відпочинку біля водойм чи у лісосмугах.

Нагадаємо, через довший теплий сезон комахи встигають дати більше нащадків, що призводить до сплеску кількості комарів в Україні. Ентомолог Віктор Шпарик пояснив, що чим довше триває тепло, тим більше поколінь можуть дати комарі.

Першими це відчують південні регіони (Херсонська, Одеська, Запорізька, Миколаївська) та центральні області (Вінницька, Кіровоградська, Полтавська, Черкаська, Дніпропетровська). Комарі починають розмножуватися від +15°C, оптимальна температура — 21–32°C.

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