Чому Оземпік може не спрацювати: тренер про схуднення на препараті та бодіпозитив

Тренер пояснив, чому бодіпозитив це не завжди про здоров'я, а Оземпік – не чарівне зілля.

Бодіпозитив – це ідея про прийняття себе, таким яким ти є. Проте іноді люди люблять використовувати цей рух, щоб пропагувати нездоровий образ життя та деструктивні звички. Зокрема це стосується бажання людей мати чарівну пігулку для схуднення. Нині таким модним препаратом став Оземпік. Проте він також не стане вашою панацеєю від зайвих кілограмів, якщо ви залишите свій старий спосіб життя.

Про це говорить фітнес-тренер та блогер Віктор Мандзяк під час інтерв'ю для каналу "Балючі теми".

"Якщо людина готова захищати свою психіку, закриваючи очі на те, що вона не може долати труднощі, змушувати себе тренуватися, прищеплювати харчові конструктивні звички, рухатися, і просто каже: "Ну, я здорова в будь-якому тілі. Моє тіло - моє діло". Твоє тіло – твоє діло, однозначно, але мінус сім років життя та погіршення його якості – це теж твоє. Якщо ти це приймаєш, я тебе проінформую. Я не бодішеймер. Я толерантний абсолютно до людей з зайвою вагою, ще й враховуючи, що зайва вага має суттєвий генетичний компонент, від генетики багато залежить", – розповідає тренер.

Він додає, що генетика може дарувати нам певні схильності. Проте, зайва вага – це результат хронічного профіциту калорій. А це вже звички людини, які формуються протягом її життя. Тому саме формування конструктивних звичок допоможе налагодити стосунки з харчуванням.

Проте, останнім часом, зокрема чимала кількість знаменитостей, вирішили обійти цей тернистий шлях боротьби із собою, за допомогою препарату Оземпік.

За словами Віктора Мандзяка, Оземпік – це штучний аналог так званого гормону-ситості, який не розщеплюється організмом довгий час, тому це дозволяє пригнічувати апетит.

"У вас буде дещо пригнічене відчуття голоду. Це ж гормон ситості. Тому, ви будете їсти менше і будете потрошки худнути", – зазначає тренер.

Проте він додає, що показати приголомшливий результат винятково, приймаючи препарат, не вийде. Сюди також доведеться додати зміни у харчування, рухову активність. Це важливо, зокрема, ще, тому що ви не будете вічно приймати його, а зі скасуванням препарату повернеться і старий голод, і звички, які колись допомогли набрати зайву вагу.

"Ми скасовуємо препарат. Відчуття голоду у нас відновлюється. Правильних звичок, правил харчових так би нема. Якщо нема, ми від’їдаємось назад. Коли людина не хоче працювати над собою, хоче, щоб чарівна пігулка дала результат, вона приречена на невдачу, тому що після скасування препарату, повернеться відчуття голоду, буде їсти як не в себе", – наголошує фітнес-тренер.

Тому в результаті все одно доведеться змінювати свої харчові звички та полюбити фізичну активність.

Раніше фітнес-тренер та блогер Віктор Мандзяк дав поради щодо харчування, які допоможуть припинити переїдати.

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