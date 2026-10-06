Чому паморочиться голова навіть у ліжку: пояснення лікарів

Чому паморочиться голова в ліжку / © Фото з відкритих джерел

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Вам знайома ситуація, коли ви лягаєте в ліжко, перевертаєтеся на інший бік, або відхиляєте голову назад — і раптом здається, ніби вся кімната починає стрімко кружляти? Інтенсивне запаморочення, яке триває лише кілька секунд, може сильно налякати, особливо якщо воно повторюється не раз. Про причини таких проблем зі здоров’ям - розповідаємо далі.

Про це пише Egészség Kalauz.

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Голова йде обертом, коли перевертаєтеся у ліжку: що означає цей неприємний симптом

Запаморочення можуть відбуватися навіть тоді, коли ви змінюєте положення в ліжку й перевертаєтеся на інший бік. Це часто свідчить про доброякісне пароксизмальне позиційне запаморочення (ДППЗ), а не про стрибки тиску чи порушення кровообігу в мозку.

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Внутрішнє вухо відповідає не лише за слух, а й за підтримку рівноваги. Усередині вестибулярного апарату розташовані три півколові канали, заповнені рідиною, які реагують на обертальні рухи голови.

В іншій зоні містяться мікроскопічні кристали карбонату кальцію — отоконії. У нормі вони допомагають відчувати гравітацію та лінійні прискорення. Проте якщо ви маєте ДППЗ, окремі кристали відриваються від своєї основи й потрапляють усередину одного з півколових каналів. Коли людина змінює положення голови, ці частинки починають рухатися й збурюють рідину всередині каналу.

Мозок отримує від вуха сигнал про рух, який суперечить зоровій інформації від очей. Результатом цього розсинхрону і стає раптовий напад запаморочення.

Симптоми та причини запаморочення

Напад зазвичай виникає раптово і триває менш як хвилину. Окрім самого відчуття запаморочення, ви можете відчувати нудоту, блювання, втрату рівноваги та мимовільні посмикування очей.

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Точну причину зміщення кристалів вдається встановити не завжди. Серед можливих причин — вікові зміни, травми та забої голови чи наслідки захворювання внутрішнього вуха.

Як діагностують та лікують ДППЗ

Для підтвердження діагнозу лікар проводить спеціальні позиційні проби, найвідоміша з яких — тест Дікса — Холлпайка. Під час процедури пацієнта швидко переводять у положення лежачи з розвернутою та закинутою головою, що викликає контрольований напад запаморочення.

Особливість лікування доброякісного пароксизмального позиційного запаморочення полягає в тому, що в більшості випадків воно не потребує ліків або хірургічного втручання. Пацієнту ніби «ставлять на місце» кристали за допомогою спеціальних рухів головою та тулубом.

Під дією сили тяжіння зміщені отоконії повертаються в той відділ вуха, де вони більше не подразнюють рецептори. Проводити такі маніпуляції має лише лікар.

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Такі раптові запаморочення не впливають на слух і зазвичай вважаються безпечним станом. Проте за запамороченнями може ховатися хвороба. Саме тому за таких станів варто відразу йти до лікаря.

Якщо ви маєте такі симптоми, негайно зверніться до фахівців:

Гострий чи нетиповий головний біль;

Біль у грудях, задишка або тахікардія;

Двоїння в очах, раптове погіршення слуху чи зору;

Розлади мовлення, слабкість чи оніміння обличчя та кінцівок;

Втрата свідомості або судоми.

Жінка роками ігнорувала головний біль: що сталося потім

Нагадаємо, жителька Великої Британії на ім’я Ролстоун роками сприймала схильність до заколисування та дитячі головні болі як звичне явище, не надаючи значення навіть короткочасним нападам болю після кашлю чи розмови.

Проте 2021 року після нічної зміни жінка знепритомніла через епілептичний напад. Під час госпіталізації медики виявили у неї аномалію будови мозку — мальформацію Кіарі 1-го типу, за якої частина мозочка зміщується в спинномозковий канал.

Мальформація Кіарі є рідкісною патологією, що нерідко протікає безсимптомно та виявляється випадково. Серед її можливих проявів — біль у потилиці, який посилюється від напруження чи кашлю, запаморочення, біль у шиї, порушення координації, ковтання або зору, а також оніміння кінцівок. Оскільки симптоматика характерна для багатьох станів, остаточний діагноз встановлюють за допомогою неврологічного огляду та МРТ.

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