Чому переведення годинників не для України і як саме воно впливає на організм: думка медичного експерта

Чим небезпечне переведення годинників / © unsplash.com

Він наголошує, що дворазова зміна часу на рік негативно впливає на фізіологію людини: викликає безсоння, стрес, загострення хронічних хвороб, підвищує ризик інсультів і ДТП.

За його словами, зимовий час відповідає нашому природному ритму, підтвердженому Нобелівською премією за відкриття циркадних ритмів. У воєнний час експериментувати з біологічним годинником особливо небезпечно.

Сьогодні українці живуть у постійному недосипанні через тривоги та нічні обстріли, тож здоровий сон став питанням національної безпеки. Через це в Україні формується новий напрям — військова сомнологія, яка навчає військових та цивільних відновлювати сили навіть у стресових умовах.

“Дайте людям після бомбардування поспати. Мелатонін підвищує стресостійкість, працездатність і настрій. Виспана людина — щаслива людина”, — підкреслює Погорецький.

З медичної точки зору, переведення годинників — зайва і шкідлива процедура. Найкраще залишатися на зимовому часі, адже циркадні ритми організму працюють у 24‑годинному циклі, і їх не слід порушувати, особливо під час війни. Перехід на літній час пов’язаний із підвищеним ризиком інсультів, інфарктів, психоневрологічних проблем та ДТП, а адаптація після зміни часу займає у пацієнтів від декількох днів до пів року.

Погорецький наголошує, що здоровий сон повинен бути пріоритетом щодня. Мелатонін виробляється близько 23:00, тому дорослим рекомендовано лягати спати о 22:00, дітям — о 21:00. Групи ризику — медики, військові, рятувальники, поліцейські та всі, хто працює у нічні зміни. Відновлення мелатоніну підвищує стресостійкість, працездатність і загальний добробут.

Для підвищення якості сну експерт радить: короткі післяобідні перерви, створення «кімнат сну», продукти, багаті на триптофан (яйця, індичка, сир, вишневий сік), а також контроль фізичної активності, прогулянок і сонячного світла.

Військова сомнологія — унікальний український напрям, що з’явився через війну. Вона допомагає цивільним і військовим нормалізувати сон у надзвичайно стресових умовах. Основні чинники здорового сну — мелатонін, кисень і позитив: уникати токсичних людей, дбати про тишу, прохолоду та темряву у спальні, відмовитися від гаджетів за годину до сну.

Погорецький підкреслює, що уряд має враховувати питання сну на національному рівні та ухвалити рішення залишити Україну на зимовому часі. Виспана нація — здорова, стресостійка та щаслива нація.