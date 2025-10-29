- Дата публікації
Чому переведення годинників не для України і як саме воно впливає на організм: думка медичного експерта
Україні краще остаточно відмовитися від переведення годинників і залишитися на зимовому часі. Таке рішення не лише спростить повсякденне життя, а й позитивно вплине на здоров’я нації. Про це в етері Українського Радіо повідомив президент Української асоціації медицини сну, кардіолог‑сомнолог, головний лікар Лабораторії сну та кандидат медичних наук Юрій Погорецький.
Він наголошує, що дворазова зміна часу на рік негативно впливає на фізіологію людини: викликає безсоння, стрес, загострення хронічних хвороб, підвищує ризик інсультів і ДТП.
За його словами, зимовий час відповідає нашому природному ритму, підтвердженому Нобелівською премією за відкриття циркадних ритмів. У воєнний час експериментувати з біологічним годинником особливо небезпечно.
Сьогодні українці живуть у постійному недосипанні через тривоги та нічні обстріли, тож здоровий сон став питанням національної безпеки. Через це в Україні формується новий напрям — військова сомнологія, яка навчає військових та цивільних відновлювати сили навіть у стресових умовах.
“Дайте людям після бомбардування поспати. Мелатонін підвищує стресостійкість, працездатність і настрій. Виспана людина — щаслива людина”, — підкреслює Погорецький.
З медичної точки зору, переведення годинників — зайва і шкідлива процедура. Найкраще залишатися на зимовому часі, адже циркадні ритми організму працюють у 24‑годинному циклі, і їх не слід порушувати, особливо під час війни. Перехід на літній час пов’язаний із підвищеним ризиком інсультів, інфарктів, психоневрологічних проблем та ДТП, а адаптація після зміни часу займає у пацієнтів від декількох днів до пів року.
Погорецький наголошує, що здоровий сон повинен бути пріоритетом щодня. Мелатонін виробляється близько 23:00, тому дорослим рекомендовано лягати спати о 22:00, дітям — о 21:00. Групи ризику — медики, військові, рятувальники, поліцейські та всі, хто працює у нічні зміни. Відновлення мелатоніну підвищує стресостійкість, працездатність і загальний добробут.
Для підвищення якості сну експерт радить: короткі післяобідні перерви, створення «кімнат сну», продукти, багаті на триптофан (яйця, індичка, сир, вишневий сік), а також контроль фізичної активності, прогулянок і сонячного світла.
Військова сомнологія — унікальний український напрям, що з’явився через війну. Вона допомагає цивільним і військовим нормалізувати сон у надзвичайно стресових умовах. Основні чинники здорового сну — мелатонін, кисень і позитив: уникати токсичних людей, дбати про тишу, прохолоду та темряву у спальні, відмовитися від гаджетів за годину до сну.
Погорецький підкреслює, що уряд має враховувати питання сну на національному рівні та ухвалити рішення залишити Україну на зимовому часі. Виспана нація — здорова, стресостійка та щаслива нація.