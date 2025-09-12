Головний біль / © Pexels

Люди, які живуть із хронічним болем, частіше виявляють надмірну самокритичність і схильність до перфекціонізму, ніж ті, хто не має таких проблем зі здоров’ям. Як з’ясували науковці, саме ці риси можуть поглиблювати стрес і посилювати больові відчуття.

Про результати роботи повідомили у журналі Psychology and Health.

У дослідженні взяли участь понад 500 людей, половина з яких страждала від різних форм хронічного болю — від мігрені до артриту та болю в попереку. Учасників опитували не лише про рівень інтенсивності болю, а й про особистісні риси: самокритичність, віру у власні сили, а також різні форми перфекціонізму — внутрішній і нав’язаний.

Виявилося, що внутрішній перфекціонізм, тобто прагнення виконувати завдання ідеально за власними стандартами, водночас і підвищував віру у себе, і був пов’язаний з більшою частотою болю. Натомість нав’язаний ззовні перфекціонізм, коли люди відчували постійні очікування ідеального результату від оточення, робив їх більш критичними до себе та знижував упевненість у власних можливостях. Це також було безпосередньо пов’язано з посиленням хронічного болю.

Науковці дійшли висновку, що люди, які живуть із нав’язаним перфекціонізмом, часто звинувачують себе у власних відчуттях, що робить їх більш чутливими до болю. Водночас доброта до себе та віра у свої сили можуть діяти як захисні фактори, здатні послабити вплив перфекціонізму на перебіг хронічного болю. Утім, автори дослідження підкреслюють: механізми цієї взаємодії ще потребують додаткового вивчення.

