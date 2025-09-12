ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
Кількість переглядів
84
Час на прочитання
2 хв

Чому перфекціоністи частіше страждають від хронічного болю — пояснення вчених

Вчені з’ясували, що перфекціонізм і надмірна самокритичність поглиблюють хронічний біль. Психотерапія може допомогти полегшити стан.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Головний біль

Головний біль / © Pexels

Люди, які живуть із хронічним болем, частіше виявляють надмірну самокритичність і схильність до перфекціонізму, ніж ті, хто не має таких проблем зі здоров’ям. Як з’ясували науковці, саме ці риси можуть поглиблювати стрес і посилювати больові відчуття.

Про результати роботи повідомили у журналі Psychology and Health.

У дослідженні взяли участь понад 500 людей, половина з яких страждала від різних форм хронічного болю — від мігрені до артриту та болю в попереку. Учасників опитували не лише про рівень інтенсивності болю, а й про особистісні риси: самокритичність, віру у власні сили, а також різні форми перфекціонізму — внутрішній і нав’язаний.

Виявилося, що внутрішній перфекціонізм, тобто прагнення виконувати завдання ідеально за власними стандартами, водночас і підвищував віру у себе, і був пов’язаний з більшою частотою болю. Натомість нав’язаний ззовні перфекціонізм, коли люди відчували постійні очікування ідеального результату від оточення, робив їх більш критичними до себе та знижував упевненість у власних можливостях. Це також було безпосередньо пов’язано з посиленням хронічного болю.

Науковці дійшли висновку, що люди, які живуть із нав’язаним перфекціонізмом, часто звинувачують себе у власних відчуттях, що робить їх більш чутливими до болю. Водночас доброта до себе та віра у свої сили можуть діяти як захисні фактори, здатні послабити вплив перфекціонізму на перебіг хронічного болю. Утім, автори дослідження підкреслюють: механізми цієї взаємодії ще потребують додаткового вивчення.

Нагадаємо, лікарі розповіли, що варто включати в раціон, додавати до страв і вживати напоями восени, щоб зміцнити імунітет, знизити ризик запальних процесів та підвищити захист організму від вірусних інфекцій.

Дата публікації
Кількість переглядів
84
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie