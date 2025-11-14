Чому під час стресу з'являється «ком» у горлі і як зменшити тілесну натугу: поради психолога

Почуття кома у горлі виникає рефлекторно під час стресу

Реклама

Багато людей відчували, як під час сильного стресу , неприємної розмови чи хвилювання перед виступом у горлі з'являється дивна грудка — ніби щось заважає нормально ковтати чи говорити. Психологіня та травмотерапевт Наталія Бакай пояснює, що це не фізична проблема, а миттєва реакція тіла на емоційну натугу, яка рефлекторно запускається нашим мозком.

Про це пише Zaxid.net.

Режим «Бий чи біжи»

Тіло реагує на стрес набагато швидше, ніж ми встигаємо це усвідомити. Коли людина відчуває емоційне напруження, мозок сприймає як сигнал небезпеки.

Реклама

«Коли у мозок йде сигнал про зміну навколишньої ситуації, тобто про наявність небезпеки, чогось нового та невідомого – активізується симпатична нервова система. Мозок, а саме гіпоталамус, запускає вироблення адреналіну та норадреналіну з наших надниркових залоз для мобілізації тіла, щоб подолати фактор стресу», — пояснює Наталя Бакай.

Мозок по суті дає команду: «Небезпека треба діяти». Навіть якщо реальною загрозою є робоча розмова чи очікування результатів, тіло запускає еволюційну реакцію, ніби готується до боротьби чи втечі від хижака. Відбувається викид адреналіну та кортизолу в кров, що прискорює серцебиття, підвищує тиск і, головне, напружує м'язи.

«Кім» у горлі – це спазм м'язів

Саме натуга м'язів під час хвилювання викликає відчуття «кома» у горлі.

«Воно виникає через спазму м'язів гортані та шиї, що викликає тривогу чи емоційну натугу. Це не фізична проблема, а реакція тіла на стрес», – зазначає психологіня.

Реклама

Багато хто через це починає думати, що захворів або має проблеми зі щитовидною залозою. Однак, якщо аналізи нічого не показують, це часто свідчить про те, що емоції накопичилися, а тіло подає сигнал про вичерпання емоційного ресурсу.

Коли необхідно звернутися до лікаря

Психологіня радить: якщо відчуття «кома» у горлі з'являється дуже часто або супроводжується болем чи утрудненим диханням, перший крок звернутися до лікаря для виключення фізіологічних причин. Схожі симптоми можуть виникати через захворювання щитовидної залози, рефлюксу, запалення гортані або спазмів м'язів, не пов'язаних з емоціями.

Якщо лікар підтверджує, що фізичне здоров'я у нормі, тоді варто звернути увагу на емоційний стан. Часто цей ком є наслідком тривалого придушення емоцій — стримування сліз, злості чи страху. Коли ми звикаємо «ковтати» емоції, тіло відображає це симптомом, що є нагадуванням, що почуття потребують виходу.

Як зменшити тілесну натугу

Психологіня зазначає, що хронічний стрес виснажує організм і є нормою. Якщо тіло застрягло в режимі тривоги, йому потрібно допомогти здобути рівновагу. Фахівці радять використовувати такі прості методи:

Реклама

Дихання. Техніка «4/6» (вдих на чотири рахунки, видих на шість) допомагає тілу зрозуміти, що небезпека пройшла, оскільки видих завжди повинен бути довшим за вдих. Це швидко розслаблює м'язи шиї та обличчя. Рух. Навіть коротка прогулянка або кілька хвилин розтяжки допомагають вивільнити гормони стресу та зняти натугу з шиї, плечей та грудної клітки. Сльози. Сльози є природним способом нервової системи зняти перенапруження. Дозволивши собі поплакати, людина допомагає тілу розслабитись, а дихання вирівнятися. Контакт із близькими. Розмова з довіреною людиною, де можна проговорити те, що турбує, допомагає нервовій системі розрядитися, навіть якщо це лише кілька фраз. Звернення до спеціаліста. Якщо дискомфорт не йде, психотерапевт допоможе зрозуміти, які саме емоції стоять за тілесним симптомом і навчить регулювати напруженість.

«Тіло не ворог – воно подає нам сигнали. Почуття «кома» в горлі — це нагадування, що ми живі, чутливі і потребуємо турботи», — робить висновок психологіня.

Нагадаємо, панічні атаки можуть виникати як у людей із діагностованими панічними розладами, так і у тих, хто переживає тривожні періоди у житті. Найголовніше — знати, як її зупинити та повернути контроль над тілом та розумом