Чому після дині чи кавуна болить живіт: несподівана причина може бути зовсім не в їх якості

Чому диня може спричинити здуття та біль у животі / © pexels.com

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Після дині або кавуна іноді можуть з’явитися здуття, біль у животі, газоутворення чи діарея. Таку реакцію легко пов’язати з якістю продукту, однак причина може бути зовсім іншою — організму може бути складно засвоїти фруктозу.

Про це повідомило видання Egeszseg Kalauz.

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Фруктоза є природним цукром, який міститься не лише у фруктах, а й у меді та деяких овочах. У нормі вона всмоктується в тонкому кишечнику та надалі використовується організмом як джерело енергії.

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Однак цей механізм працює не однаково в усіх. Якщо кишечник не здатний повністю засвоїти фруктозу, її залишок просувається далі — до товстого кишечника. Там до процесу долучаються кишкові бактерії. Внаслідок цього може посилюватися утворення газів і накопичення рідини, що й провокує неприємні симптоми.

Такий стан називають мальабсорбцією фруктози. Підвищена чутливість до фруктового цукру є досить поширеною, водночас людина може довго її не помічати. У деяких випадках проблеми виникають лише тоді, коли фруктів з’їдено багато.

Чому погано може стати саме після дині або кавуна

Значення має не лише склад продукту, а й розмір порції. Кавун містить відносно багато фруктози, а за один раз його нерідко з’їдають чимало. Якщо фруктовий цукор засвоюється гірше, навіть кількох великих шматків може вистачити для появи дискомфорту.

Водночас фруктоза — не єдине можливе пояснення. Диня містить багато води та клітковини. Велика порція, особливо після ситного приймання їжі, сама по собі здатна спричинити переповнення та неприємні відчуття в животі.

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Реакція на певні фрукти також може бути сильнішою за наявності інших проблем із травленням, зокрема синдрому подразненого кишечника.

Коли варто звернутися до лікаря

Якщо біль у животі, здуття або діарея повторюються після вживання продуктів із високим вмістом фруктози, причину симптомів варто з’ясувати разом із гастроентерологом.

Для перевірки мальабсорбції фруктози можуть застосовувати водневий дихальний тест. Водночас самостійно встановлювати собі діагноз лише за реакцією на диню чи інші фрукти не варто — лікар оцінює як симптоми, так і результати обстежень.

Повністю відмовлятися від дині через разовий дискомфорт також не обов’язково. Деякі люди нормально переносять невелику порцію, але відчувають симптоми після більшої. Реакція може виникати й тоді, коли диню поєднують з іншими продуктами, що містять багато фруктози.

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Важливо також не плутати мальабсорбцію зі спадковою непереносимістю фруктози. Це різні стани. Спадкова форма є рідкісним вродженим порушенням обміну речовин, яке проявляється ще в немовлячому віці та потребує повної відмови від фруктози й медичного нагляду.

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