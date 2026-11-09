Чому після їди живіт стає наче кулька: лікарка назвала можливі причини

Постійне здуття живота після їди / © Pexels

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Відчуття важкості та здуття живота після прийомів їжі є однією з найпоширеніших причин звернення пацієнтів до гастроентеролога. Причини здуття можуть бути різними — від поспіху за обіднім столом та індивідуальних реакцій на продукти до прихованих патологій травного тракту. Розповідаємо, кому варто пройти дихальний тест, аби визначити причину здуття живота.

Про це пише Egeszseg Kalauz.

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Здуття живота після їди: у яких випадках варто пройти дихальний тест

Фахівчиня з внутрішніх хвороб та гастроентерології з медичного центру Prima Medica Ержебет Пастхорі розповіла, в яких випадках під час здуття живота буде доцільним дихальний тест.

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Майже кожна людина принаймні раз у житті зіштовхувалася з тим, що після їди живіт починає розпирати, виникає важкість, активне газоутворення або фізичне збільшення його об’єму. Ці симптоми не завжди свідчать про появу якогось захворювання.

Утім, якщо такі симптоми стали для вас систематичними, ситуація потребує уваги. Причинами можуть бути такі:

Неквапливе споживання їжі та її якість. Такий спосіб харчування призводить до заковтування повітря, що суттєво підсилює дискомфорт. Схожу реакцію спричиняють великі об’єми їжі, вживання напоїв із газом, а також надмірно жирні страви. Підвищене виділення газів у кишківнику. Окремі типи вуглеводів не розщеплюються в тонкій кишці й потрапляють до товстого кишківника, де стають поживою для бактерій. У процесі ферментації мікроорганізми виділяють значну кількість газу. Серед таких продуктів — бобові культури, різні види капусти, цибуля, часник, груші чи яблука. Проблеми із засвоєнням продуктів. Якщо травна система не здатна належним чином перетравити певні речовини, це проявляється болем, діареєю чи здуттям. Типовими прикладами таких порушень є непереносимість лактози, целіакія або неналежне всмоктування фруктози. Гормональні коливання та вплив психологічних чинників. Функціонування шлунково-кишкового тракту тісно пов’язане з гормональним фоном, фазами менструального циклу, а також зв’язком між центральною нервовою системою та кишківником.

Якщо під час медичного огляду фахівцям не вдається виявити структурних чи органічних уражень органів, джерелом скарг нерідко виявляється комплекс супутніх станів. Це можуть бути патології травлення, непереносимість окремих продуктів та порушення природного балансу мікрофлори.

До поширених захворювань належать синдром подразненого кишківника, синдром надмірного бактеріального росту, рефлюксна хвороба та різноманітні розлади випорожнення.

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«У значної частини пацієнтів спостерігається здуття живота, що супроводжується іншими травними скаргами та психологічними чинниками. Функціональні розлади часто поєднуються з харчовою непереносимістю та порушенням балансу кишкової мікрофлори», — пояснює лікар.

Зазвичай лікарі не можуть швидко встановити причину того, чому ви постійно відчуваєте здуття живота. Встановлення діагнозу відбувається поступово та методом виключення.

Виключити певні захворювання та синдроми можна, якщо пройти лактулозний дихальний тест. Так можна дослідити, чи маєте ви дисбіоз та синдром надмірного бактеріального росту в тонкому кишківнику.

Що таке лактулозний дихальний тест

Під час процедури пацієнту пропонують випити розчин із вмістом лактулози. Цей вуглевод не піддається впливу людських ферментів, проте стає поживою для мікроорганізмів у кишківнику.

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Концентрацію водню та метану, що утворюються під час цього процесу, визначають у видихуваному повітрі. Першу пробу беруть до прийому розчину, після чого заміри повторюють кожні 20 хвилин, фіксуючи поточні відчуття пацієнта. У разі негативного результату суттєвого підвищення газів у видиху не фіксується.

Якщо впродовж 90 хвилин від початку маніпуляції рівень водню зростає щонайменше на 20 ppm порівняно з вихідною точкою, це свідчить про наявність нетипово великої кількості бактерій у ділянці тонкого кишечника.

Якщо ж на будь-якому етапі обстеження вміст метану у видиху перевищує або досягає 10 ppm, це вказує на надмірну активність метаногенів у травному тракті.

За статистикою, від функціональних розладів травлення, що проявляються здуттям після їди, страждає близько 25–30% дорослих людей. Оскільки ці стани суттєво знижують комфорт щоденного життя, вчасне обстеження та підбір ефективної терапії можуть мати величезне значення.

Аби швидко зменшити здуття, варто вийти на прогулянку. Також відмовтеся від жувальних гумок, газованих напоїв і надто великих порцій їжі.

Лікар пояснює, що у випадку, коли здуття супроводжується різким болем, блювотою чи затримкою випорожнень і газів, самолікування недопустиме. Якщо дискомфорт виникає систематично, триває понад кілька тижнів або відчутно погіршує якість життя, варто сходити до терапевта чи гастроентеролога.

Особливо уважними потрібно бути людям, які мають такі симптоми разом зі здуттям живота:

гострий біль у животі

блювота

закреп чи відсутність випорожнень

відсутність газів

Здуття живота: останні новини

Нагадаємо, що рак яєчників часто називають «тихим вбивцею», оскільки через неспецифічні ознаки жінки й лікарі часто списують перші прояви на звичайні розлади травлення. Особливу увагу варто звернути на постійне здуття живота або його помітний набряк, які разом із болем у тазі, швидким насиченням їжею та частими позивами до сечовипускання є головними тривожними сигналами.

Британський лікар Амір Хан наголошує, що кожній жінці, особливо після 35 років, необхідно пройти обстеження, якщо незрозумілі симптоми тривають три тижні чи довше. До інших можливих ознак належать закреп, діарея, біль у спині, хронічна втома та незрозуміла втрата ваги.

Факторами, які підвищують ризик розвитку захворювання, є вік, генетичні мутації, спадковість, зайва вага, ендометріоз, гормональна терапія в постменопаузі, ранній початок менструацій або відсутність вагітностей в анамнезі.

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