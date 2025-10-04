Чому після їжі хилить у сон: лікар назвав причини та коли це може бути небезпечно

Чому після їжі хочеться спати / © pixabay.com

Реклама

Багато людей помічають, що після ситного обіду або вечері з’являється сильна сонливість. Замість відчуття енергії організм наче «вимикається». Лікар пояснив, чому так відбувається, і коли варто звернути увагу на цей симптом.

Про це повідомив українсько-американський лікар Джафарзаде Шейх Ебрагім Аболгасемович в коментарі УНІАН.

Чому хочеться спати після їжі

За словами лікаря, сонливість після їжі — явище поширене, і воно має назву постпрандіальна сонливість. Існує кілька причин, чому після обіду чи вечері організм переходить у «режим спокою».

Реклама

«Найімовірніше, такий ефект з’являється внаслідок комбінації кількох чинників. Є такий міф: після їжі вся кров від мозку йде в шлунок, щоб допомагати перетравлювати їжу. У цьому міфі можна побачити частку правди — після їжі баланс нашої автономної нервової системи перемикається із симпатичної нервової системи на парасимпатичну. Наша симпатична нервова система відповідає за таку реакцію як „бий або біжи“, тому що пов’язана з виробленням гормону адреналіну, який нас стимулює», — зазначив лікар.

Парасимпатична система стимулює травлення й сприяє відновленню. Саме тому після ситної трапези людина природно відчуває бажання розслабитися, а не проявляти активність.

Інша теорія, за словами лікаря, пов’язана з циркадними ритмами — добовими біологічними циклами організму. У денний час, особливо після обіду, спостерігається природне зниження рівня бадьорості. Це означає, що навіть без великих порцій їжі організм може «просити» короткий відпочинок, реагуючи на біологічний спад енергії.

«Є ще інші механізми, завдяки яким можна пояснити сонливість після ситного обіду — вони пов’язані з регуляцією інсуліну, глюкози та амінокислот в організмі. Вважається, що після споживання великої страви, особливо якщо вона багата на вуглеводи, відбувається викид інсуліну, а він впливає на деякі амінокислоти в нашій крові та сприяє їхньому переходу в м’язи. Але він не впливає на амінокислоту триптофан, яка залишається в крові, і тоді вона може переходити в мозок. А в мозку триптофан перетворюється на серотонін („гормон щастя“), а потім — на мелатонін. А мелатонін — це гормон сну», — зазначив Джафарзаде Шейх Ебрагім Аболгасемович.

Реклама

Чи може сонливість після їжі бути ознакою діабету

Лікар зауважує, що сама по собі післяобідня втома — не патологія. Проте в людей із діабетом або з інсулінорезистентністю — станом, коли клітини організму погано реагують на інсулін — може спостерігатися постійна втома після їжі. Це пов’язано з тим, що після споживання їжі підшлункова залоза виробляє інсулін, який допомагає глюкозі потрапити в клітини. Глюкоза є основним джерелом енергії, але при порушенні чутливості до інсуліну вона не засвоюється повністю. У результаті частина глюкози залишається в крові, а клітини відчувають енергетичний дефіцит, що й спричиняє втому та сонливість.

Як запобігти сонливості після їжі

Щоб зменшити сонливість після їжі, Джафарзаде рекомендує після обіду не лягати відразу відпочивати, а приділити кілька хвилин легкій фізичній активності — наприклад, прогулянці на свіжому повітрі. Це допомагає стабілізувати рівень глюкози та активізувати обмін речовин.

Крім того, варто звернути увагу на розмір порцій: великі обіди краще розділяти на кілька менших прийомів їжі протягом дня. Раціон бажано робити збалансованим — включати цільнозернові крупи (гречку, дикий рис, макарони з твердих сортів пшениці), нежирне м’ясо, рибу, овочі, зелень і фрукти.

«Краще починати обід з овочів, наприклад, із салату, тому що в них багато клітковини, яка сприяє більш повільному вивільненню і засвоєнню глюкози після їжі», — додав лікар.

Реклама

Нагадаємо, нові наукові дані підтвердили: харчові звички безпосередньо впливають на тривалість життя. Дослідники з’ясували, що дотримання скандинавських рекомендацій щодо харчування асоціюється з істотно нижчим ризиком ранньої смерті.