Після сонячних опіків лущиться шкіра — чому її не можна торкатися: пояснює лікарка

Експертка вважає, що після отримання сонячного опіку шкіра починає лущитися, тому що організм хоче позбутися пошкоджених клітин. І йому не варто заважати це робити.

Існує помилкова думка, що лущення сонячних опіків перетворюється на засмагу. Але продовження очищення сонячних опіків до їх повного загоєння може призвести до подальших проблем зі здоров’ям, пишуть у виданні Express.

Наталі Курчіо, сертифікована дерматологиня із Нешвілла (США), пояснила, що лущення шкіри може виникнути внаслідок сонячних опіків першого та другого ступеня. Сонячний опік — це тип опіку, спричинений головним чином ультрафіолетовим випромінюванням від сонця. Це виникає після того, як захисні сили організму пригнічуються надмірним впливом ультрафіолетового світла. Токсична реакція — це і є сонячний опік.

Доктор Курсіо зазначила, що сонячні опіки першого ступеня можуть бути червоними та болючими на дотик, але вражають лише епідерміс, зовнішній шар шкіри. А ось опік другого ступеня більш серйозний. Він сильно червоніє, на шкірі з’являються набряки та пухирі.

При обох цих опіках шкіра може почати лущитися, як правило, приблизно через три дні після їх отримання, і це ознака того, що організм намагається позбутися пошкоджених клітин.

Директорка групи естетичних послуг клініки Élan Laser Ліза Мейсон-Пойнер застерегла від відлущування обпаленої шкіри. Вона додала, що краще навіть уникати активного відлущування під час процесу загоєння. Дозвольте мертвій шкірі самостійно відшаровуватися від вашого тіла та зберігайте її прохолодою та зволоженою за допомогою заспокійливого гелю алое вера.

Лущення зазвичай припиняється, коли опік заживає — приблизно через сім днів для опіків легкого та помірного ступеня.

За словами Мейсона-Пойнера, лущення сонячних опіків до того, як ваша шкіра повністю зажила, не тільки піддає вас ризику інфікування через вплив мікробів, але й підвищує ймовірність появи нерівного тону шкіри, рубців і хворобливих пухирів.

Чим небезпечні сонячні опіки? / Фото: Pexels

Хоча багато людей помилково вважають, що пілінг перетворюється на засмагу, насправді все навпаки. Коли опіки перетворюються на пухирі, вони не тільки неймовірно незручні та болісні, але й фактично перешкоджають шкірі засмагати. Це також підвищує ризик подальшого пошкодження ультрафіолетом, і є головною причиною раку шкіри.

Дипломований вчений і засновник SOS Serum Skincare, Брюс Грін, стверджує, що занадто інтенсивне опромінення УФ також спричиняє сонячні опіки, засмагу, передчасне старіння та пошкодження очей. Ви можете побачити сонячне світло. Ви можете відчути сонячне тепло. Але ви не можете побачити або відчути ультрафіолетове випромінювання сонця. Воно також може відбиватися від різних поверхонь і розсіюватися частинками в повітрі. Ваші органи чуття не можуть виявити ультрафіолетове випромінювання, тому ви не помітите, що воно навколо вас, і ви не помітите пошкодження шкіри, доки цього не відбудеться. УФ не гарячий. Це не відчувається і не пов'язане з температурою.

Рівень ультрафіолету може бути шкідливим у прохолодні, похмурі дні та теплі, сонячні дні. Ультрафіолетове випромінювання завжди найвище в середній частині дня між 10:00 і 14:00 (або з 11:00 до 15:00 за літнім часом).

Пошкодження від ультрафіолетового випромінювання є накопичувальним, попереджає представниця Lumenis, лікарка Салена Зімрі. Тобто ваша шкіра запам’ятовує та записує весь вплив ультрафіолету протягом багатьох років, що сприяє довгостроковому ризику раку шкіри.

Чим більше ви піддаєтеся ультрафіолетовому випромінюванню, тим більший ризик. Ось чому всім, хто подорожує під час спеки, важливо завжди захищати свою шкіру. УФ-випромінювання може бути надзвичайно шкідливим для шкіри, у природному сонячному світлі воно зустрічається у двох формах: UVA та UVB.

Найкращий спосіб захистити шкіру від ультрафіолетового випромінювання — це використовувати сонцезахисний крем. Кімберлі Медд, керівниця клініки Face The Future, вважає, що нанесення сонцезахисного крему принаймні з фактором 30 і уникнення тривалого перебування на сонці є найкращим способом зменшити ризик пошкодження ультрафіолетом. Вона також радить людям носити капелюхи з широкими полями, щоб затінити обличчя, голову, вуха та шию, купувати сонцезахисні окуляри, які блокують як UVA, так і UVB промені, і завжди уникати засмаги в приміщенні.

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