Чому потрібно їсти креветки: переваги, про які ви не знали

Креветки / © pixabay.com

Реклама

Креветки — це справжній суперфуд, який поєднує в собі ніжний смак, мінімум калорій та максимум користі.

Дипломована лікарка-дієтологиня Наталі Крталік-Лоутер розповіла для Cleveland Clinic, чому цей морепродукт варто додати до свого раціону та про його корисні властивості.

Переваги вживання креветок

Як і деякі види риби, креветки є чудовим джерелом омега-3 жирних кислот – вони сприяють зміцненню здоров’я очей, поліпшенню роботи мозку, а також позитивно впливають на здоров’я серця.

Реклама

Омега-3 жирні кислоти допомагають зменшити накопичення бляшок в артеріях і знизити ризик серцевих захворювань.

Крім того, креветки є хорошим джерелом фосфору і калію — ці елементи допомагають регулювати артеріальний тиск і захищати артерії від закупорювання.

Креветки містять астаксантин — потужний антиоксидант, який надає їм червоно-помаранчеве забарвлення. Він допомагає захищати клітини мозку від пошкодження.

Креветки також є хорошим джерелом вітаміну В12, який:

Реклама

покращує пам’ять та швидкість мислення

регулює настрій та бере участь у синтезі ДНК

підтримує здоров’я кісток

Креветки зміцнюють імунну систему. Завдяки високій концентрації антиоксидантів та природних протизапальних сполук, вони допомагають імунній системі працювати максимально ефективно. Це робить їх незамінним компонентом дієти, спрямованої на боротьбу із запальними процесами.

Креветки також містять:

селен — необхідний мінерал для здоров’я щитовидної залози

мідь, що допомагає запобігти анемії та зміцнює імунну систему

Раніше ми писали про користь граната. Про основні переваги для здоров’я читайте у новині.