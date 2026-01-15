ТСН у соціальних мережах

Здоров’я
255
Чому ранок треба починати зі склянки теплої води — п’ять аргументів

Якщо вам складно прокидатися вранці, то склянка води натщесерце — перевірений засіб підбадьоритися без грама кофеїну.

Анастасія Павленко
Стакан води вранці - відмінне самопочуття на цілий день

Стакан води вранці — відмінне самопочуття на цілий день / © Pexels

Не кава і не чай, а склянка теплої води має бути першим, що випиває людина зрання. Лікарі наполягають — вона покращує травлення, уповільнює старіння та навіть помагає схуднути.

Про користь теплої води зрання дієтологиня Стелла Метсовес розповіла сайтові Lifehack.

Полегшує біль

Тепла вода — дієві ліки від спазмів будь-якого типу, зокрема від болю під час менструацій. Вона розслабляє м’язи та покращує циркуляцію крові в капілярах.

Допомагає худнути

Випита натщесерце тепла вода підвищує температуру вашого тіла, а це прискорює ваш метаболізм. Іншими словами, ваше тіло упродовж дня спалить більше калорій.

Додавши ж до теплої води трохи лимону, ви поможете організмові розщеплювати жирову тканину. А завдяки тому, що лимон містить пектин, вам не так сильно хотітиметься їсти.

Покращує травлення

Склянка теплої води зранння як слід простимулює вашу систему травлення. А от коли ви запиваєте їжу холодною водою, вона робить олії та жири, котрі ви щойно спожили, густішими, вони накопичуються, і організмові складніше їх перетравити.

Поліпшує циркуляцію крові

Цьому сприяє і зменшення кількості токсинів, які «вимиває» тепла вода, і розслаблення м’язів.

Допомагає заснути

Цей пункт, звісно ж, про те, що пити теплу воду корисно не лише вранці. Нею можна запивати вечерю або просто пити перед тим, як лягти в ліжко. Вона допомагає тілу розслабитися та заспокоює нервову систему.

Раніше дієтологи пояснили, як вода з лимоно впливає на гідратацію, травлення та загальний стан організму. Більше про це читайте у новині.

255
