Чому руки взимку вкриваються червоними горбиками: лікарка назвала справжню причину

Червоні плями та дрібні шорсткі висипання на верхній частині рук найчастіше виявляються проявом фолікулярного кератозу — поширеного стану шкіри, який не є небезпечним, але може турбувати через свій зовнішній вигляд.

Про це лікарка загальної практики Філіппа Кей повідомила виданню Daily mail.

За її словами, фолікулярний кератоз має вигляд як маленькі щільні горбики, що на дотик нагадують наждачний папір. Вони можуть мати тілесний відтінок, але часто набувають червоного або темнішого кольору. Найчастіше такі висипання з’являються на плечах і верхній частині рук, хоча інколи вражають також стегна й сідниці.

Причиною цього стану є надмірне накопичення кератину — білка, який зазвичай захищає шкіру. У разі фолікулярного кератозу він блокує волосяні фолікули, що й призводить до появи характерних горбиків. Захворювання часто має спадковий характер і може поєднуватися із сухістю шкіри або екземою, які супроводжуються свербінням та висипами.

Лікарка зазначає, що симптоми нерідко загострюються взимку. Холод і сухе повітря в приміщеннях через опалення ще більше висушують шкіру, роблячи прояви помітнішими. Хоча фолікулярний кератоз частіше спостерігають у дітей та підлітків, він може з’явитися в будь-якому віці.

Цей стан не викликає болю й не становить загрози для здоров’я. Втім, для багатьох людей він є естетично неприємним і може спричиняти психологічний дискомфорт. Повністю позбутися фолікулярного кератозу неможливо, але існують способи зробити його менш помітним.

Серед основних порад — уникати мила та гелів для душу з ароматизаторами, які пересушують шкіру та погіршують її стан. Також не рекомендують приймати дуже гарячі ванни або душ і активно терти тіло рушником. Краще обережно промокати шкіру після миття.

Дослідження показують, що м’яке відлущування може зменшити кількість плям. Для цього радять використовувати м’яку серветку або рукавичку не частіше одного-двох разів на тиждень, щоб уникнути подразнення.

Важливу роль відіграють і спеціальні зволожувальні засоби — пом’якшувальні креми. Людям із фолікулярним кератозом часто радять продукти з молочною або саліциловою кислотою, які допомагають пом’якшити шкіру та очистити закупорені пори.

У складніших випадках сімейний лікар може призначити стероїдні креми або ретиноїди — препарати на основі вітаміну А, які також використовують у лікуванні акне для зменшення накопичення кератину.

