Чому самолікування може бути небезпечним: роз'яснення від МОЗ

МОЗ наголошує на важливості консультацій з лікарем, щоб уникнути небезпечних наслідків самолікування.
Міністерство охорони здоров'я наголошує, що самолікування може бути небезпечним і шкідливим для здоров'я. Хоча ця порада добре відома і часто лунає від лікарів, не всі її дотримуються. Міністерство нагадує про різноманітні ризики, які можуть виникнути через самолікування.
Про це повідомили в преслужбі МОЗ.
Міністерство охорони здоров'я попереджає про небезпеки самолікування. Ось кілька основних ризиків:
- Побічні ефекти: від легких до серйозних і навіть смертельних.
- Передозування: через неправильне дозування або несумісність ліків.
- Стійкість до лікування: коли ліки більше не ефективні.
- Алергічні реакції: включно з анафілактичним шоком.
- Неправильний спосіб прийому: може спричинити проблеми.
Самолікування може також призвести до хронічних захворювань або неправильного діагнозу, коли справжня проблема залишається нерозв'язаною. Для призначення ліків важлива консультація лікаря, яка базується на професійній оцінці. Використання е-рецептів робить цей процес зручнішим. Не ризикуйте своїм здоров'ям і здоров'ям близьких, уникайте самолікування.
Нагадаємо, минулого тижня в Україні виявили три випадки нового субваріанту коронавірусу FLiRT: два в Києві та один - в Івано-Франківській області. В липні зареєстровано три випадки цього субваріанту Omicron.
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