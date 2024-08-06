Чому самолікування може бути небезпечним: роз'яснення від МОЗ

МОЗ наголошує на важливості консультацій з лікарем, щоб уникнути небезпечних наслідків самолікування.

Міністерство охорони здоров'я наголошує, що самолікування може бути небезпечним і шкідливим для здоров'я. Хоча ця порада добре відома і часто лунає від лікарів, не всі її дотримуються. Міністерство нагадує про різноманітні ризики, які можуть виникнути через самолікування.

Про це повідомили в преслужбі МОЗ.

Міністерство охорони здоров'я попереджає про небезпеки самолікування. Ось кілька основних ризиків:

Побічні ефекти : від легких до серйозних і навіть смертельних.

: від легких до серйозних і навіть смертельних. Передозування : через неправильне дозування або несумісність ліків.

: через неправильне дозування або несумісність ліків. Стійкість до лікування : коли ліки більше не ефективні.

: коли ліки більше не ефективні. Алергічні реакції : включно з анафілактичним шоком.

: включно з анафілактичним шоком. Неправильний спосіб прийому: може спричинити проблеми.

Самолікування може також призвести до хронічних захворювань або неправильного діагнозу, коли справжня проблема залишається нерозв'язаною. Для призначення ліків важлива консультація лікаря, яка базується на професійній оцінці. Використання е-рецептів робить цей процес зручнішим. Не ризикуйте своїм здоров'ям і здоров'ям близьких, уникайте самолікування.

Нагадаємо, минулого тижня в Україні виявили три випадки нового субваріанту коронавірусу FLiRT: два в Києві та один - в Івано-Франківській області. В липні зареєстровано три випадки цього субваріанту Omicron.

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