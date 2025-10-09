Чому шкіра найбільше страждає восени та що з цим робити: поради експертів

Шкіра / © Credits

Реклама

З приходом осені багато хто помічає погіршення стану шкіри – від сухості та лущення до загострення хронічних хвороб. Дерматологи пояснюють, що причиною є не лише холод, а й зниження імунітету, та виділяють три основні групи проблем, з якими українці стикаються у цей період.

Про це пише Itmed.

Після літа наша шкіра стикається з подвійним ударом: холодне повітря на вулиці та пересушене через опалення в приміщеннях. Це руйнує її захисний водно-ліпідний шар, призводячи до зневоднення. Шкіра стає вразливою до будь-яких подразників. Додатковим фактором є сезонне ослаблення імунітету, адже організм витрачає більше сил на обігрів, що робить його менш стійким до інфекцій.

Реклама

Сухість, лущення та подразнення

Це найпоширеніша осіння проблема. Відчуття стягнутості, свербіж, лущення та мікротріщини найчастіше з’являються на відкритих ділянках — обличчі, руках та губах. Якщо ігнорувати ці симптоми, просте подразнення може перерости у хронічний дерматит або екзему. Ситуацію погіршує використання агресивних гелів для душу та вмивання гарячою водою.

Загострення хронічних хвороб

Для людей з хронічними дерматозами осінь — період рецидивів.

Реклама

Псоріаз: можуть з’являтися нові бляшки, посилюється свербіж.

Себорейний дерматит: проявляється лущенням та подразненням на обличчі та голові.

Атопічний дерматит: загострюється через сухе повітря та контакт шкіри з теплим синтетичним одягом.

Інфекції — від грибка до герпесу

Ослаблений імунітет та вологе середовище створюють ідеальні умови для розвитку інфекцій.

Грибкові ураження: можуть проявлятися як свербіж та почервоніння між пальцями ніг або у складках шкіри. Їх часто плутають з алергією, тому важлива діагностика.

Вірусні захворювання: зокрема, герпес («застуда на губах»), також активізуються на тлі зниження імунітету.

Як допомогти шкірі

Щоб мінімізувати осінні проблеми, дерматологи радять дотримуватися простих правил:

Використовуйте креми з керамідами, гіалуроновою кислотою та натуральними оліями для відновлення захисного бар’єра. Уникайте гарячої води та агресивних мийних засобів. Здоровий сон, збалансоване харчування та менше стресу — запорука здоров’я не лише шкіри, а й усього організму. Якщо у вас є хронічне захворювання, відвідайте дерматолога для корекції догляду ще до появи симптомів.

Не займайтеся самолікуванням, якщо сухість супроводжується сильним свербежем, тріщинами, висипаннями або якщо ви підозрюєте грибкову чи вірусну інфекцію. Своєчасний візит до лікаря допоможе уникнути ускладнень та швидко повернути шкірі здоровий вигляд.

Реклама

Нагадаємо, раніше ми писали, чи можна використовувати ретинол, якщо у вас чутлива шкіра.