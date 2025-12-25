Чому солодке "влазить" завжди: науковці відповіли

Десерт / © Credits

Після щедрого обіду, коли здається, що в шлунку не залишилося місця навіть для води, пропозиція з'їсти десерт часто сприймається з ентузіазмом. Цей парадокс знайомий багатьом, а в японській культурі для нього навіть існує окремий термін — "бецубара", що дослівно перекладається як "окремий шлунок".

Про це повідомляє ScienceAlert.

Шлунок — це не жорсткий мішок фіксованого об'єму. Це еластичний орган, здатний адаптуватися до кількості їжі. Коли людина починає їсти, відбувається процес "шлункової акомодації": гладкі м'язи розслабляються, дозволяючи органу розтягуватися без суттєвого підвищення внутрішнього тиску.

Крім того, важливу роль відіграє консистенція їжі. Важкі основні страви (м'ясо, гарніри) вимагають тривалого перетравлення, що може викликати відчуття важкості.

Натомість десерти — муси, морозиво чи кремові торти — зазвичай м'які та містять прості вуглеводи. Вони майже не потребують механічної обробки та швидше покидають шлунок, створюючи ілюзію, що для них "знайшлося місце".

Бажання з'їсти солодке формується не у шлунку, а в мозку. Існує поняття "гедоністичний голод" — прагнення їсти заради задоволення, а не для поповнення енергії. Цукор активує мезолімбічну систему мозку, стимулюючи викид дофаміну. Це тимчасово блокує сигнали про ситість заради отримання насолоди.

Ще один механізм — "сенсорно-специфічне насичення". Під час споживання одноманітної їжі (наприклад, солоної чи жирної) мозок поступово втрачає до неї інтерес. Поява нового смакового профілю — солодкого чи кислого — "перезавантажує" систему винагороди та пробуджує апетит заново.

Відчуття ситості не приходить миттєво. Сигнали від кишківника до мозку передаються за допомогою гормонів (холецистокініну, пептиду YY тощо). Щоб рівень цих речовин зріс достатньо для відчуття повного насичення, організму потрібно від 20 до 40 хвилин.

Саме в цей проміжок часу, коли людина вже з'їла достатньо, але мозок ще не отримав "стоп-сигнал", зазвичай і подають десерт.

Не варто відкидати й психологічні чинники. З дитинства десерт асоціюється зі святом, нагородою та завершенням трапези. Дослідження показують, що в компанії або під час урочистих подій люди схильні їсти більше, піддаючись соціальному впливу та святковій атмосфері.

Тож, якщо після ситної вечері ви раптом відчули, що можете з'їсти шматок торта — це нормальна реакція організму, який прагне нових смакових відчуттів та дофамінового задоволення.

