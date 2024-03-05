Чому треба їсти сало, коли дуже хочеться солодощів: про це мало хто знає

Чим корисне сало, яка кількість вважається безпечною, а кому краще взагалі відмовитися від нього.

Мабуть, мало таких українців, які не люблять сало. Що не дивно, адже український борщ просто неможливо їсти без чорного хліба й сала з часником. Втім, лікарі-дієтологи не рекомендують зловживати цим смаколиком, оскільки можна нашкодити своєму здоров’ю. Розповідаємо, як правильно їсти сало, щоб воно принесло максимальну користь для організму.

Яка користь сала: скільки можна вживати продукту на день

Лікарі зазначають, що сало – це вкрай корисний продукт для здоров’я нашого організму. Воно містить жири, які зміцнюють наші клітини і стінки судин. Сало допомагає унормовувати роботу нашої ендокринної, нервової та серцево-судинної систем. Також позитивно впливає на роботу головного мозку, попереджуючи нервові розлади.

А щоб отримати від сала максимальну користь, його треба їсти не більше 50 грамів на день. В іншому випадку, воно негативно впливатиме на роботу серця й кишківника.

Як правильно їсти сало, а кому варто відмовитися

Щоб сало найкраще засвоювалося і принесло максимальну користь, його треба правильно вживати. Лікарі рекомендують нарізати продукт тоненькими скибочками і їсти зі свіжим огірком чи зеленню. Найкраще, щоб це було слабосолоне чи зовсім не солоне сало.

Якщо сало їсти з борщем та пампушками, такий тандем погубить всю його користь. Воно погано засвоюватиметься організмом, через що можуть бути болі в животі та шлунку. Також це призведе до підвищення рівня "поганого" холестерину та кров’яного тиску.

Коли і як краще їсти сало

Якщо ви не можете обійтися без цього смаколика, тоді його можна їсти двічі на день, але строго по 50 грамів. Перерва між прийомами їжі повинна бути не менша, ніж чотири години.

Сало варто їсти тоді, коли вам захочеться і коли дуже кортить чогось солоденького, особливо, якщо ви нервуєте. Медики зазначають, коли тягне на солодощі, організм потребує жирів, яких йому не вистачає. І щоб не їсти цукерки чи випічку, краще з’їсти сала з огірком, це принесе більше користі для здоров’я.

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