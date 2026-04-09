Чому уколи для схуднення працюють не для всіх: нові дані досліджень

Уколи для схуднення / © Associated Press

Уже кілька років люди віддають перевагу худнути швидше та ефективніше, використовуючи для цього не традиційні та здорові спорт і правильне харчування, а ін’єкції для схуднення.

Крім небезпеки препаратів та не завжди естетичних наслідків, є ризик, що дороговартісні уколи не спрацюють. Чому не всі можуть ефективно схуднути на уколах і хто отримує найбільше користі від таких процедур? Про це розповіли BBC.

Чому уколи для схуднення працюють не для всіх

Останні дослідження ін’єкцій для схуднення, опубліковані у Nature, показали, що препарати можуть мати доволі різну ефективність. І не у всіх людей є великий прогрес у схудненні. Усе залежить від генів, пов’язаних з апетитом і травленням.

Так само дослідники пояснили, чому одні люди не мають побічних ефектів, а інші — страждають від нудоти та блювання. Ін’єкції для схуднення працюють методом зниження відчуття голоду та імітації природної дії кишківника. На цих препаратах організм має відчуття ситості.

За словами дослідників, на ефективність препаратів зі схуднення можуть впливати не лише гени, а й вік, стать, походження людини, що їх приймає.

Оцінки свідчать, що за останній рік щонайменше 1,6 млн британців спробували подібні ін’єкції. І за тенденціями, кількість охочих спробувати таке схуднення лише збільшуватиметься.

Найчастіше уколи для схуднення купують приватно, онлайн чи в аптеках. Адже офіційно такі препарати можуть продавати людям, які мають на них рецепт.

Дослідники проаналізували досвід 15 тисяч людей, що спробували таке схуднення. Комусь вдалося втратити до 30% ваги. Однак середній результат — мінус 11,7% ваги. Були люди, які взагалі не втратили вагу під час курсу таких препаратів.

Учасники дослідження погодилися на генетичні тестування. Це дало змогу виявити, чому ефективність уколів у когось була високою, а в когось — нульовою.

Як виявилося, люди, які мали симптоми нудоти та блювоти впродовж курсу, втрачали більше ваги. Вони худнули в середньому на 760 г більше, ніж інші. А ті, хто мали дві копії гена, втрачали на 1,5 кг більше.

Серед людей європейського походження близько 64% мають лише одну копію таких генів, і 16% — по дві.

Окремо дослідили популярний препарат для схуднення Mounjaro. 1% людей, які його вживають, можуть мати дуже сильне блювання, до 15 разів інтенсивніше за стандартне. Усі результати потребують додаткових підтверджень.

Попередні дослідження показали, що жінки понад вдвічі частіше втрачають більше 15% маси тіла, ніж чоловіки, що вживають Mounjaro. Більше ваги, за словами дослідників, можуть втратити молодші люди, білої або азійської етнічної приналежності.

Навіщо використовують уколи для схуднення

Для багатьох людей «уколи для схуднення» можуть звучати ніби чарівна пігулка. Однак варто пам’ятати, що насамперед це інструмент лікарів, який має використовуватися лише за призначенням фахівців.

Уколи для схуднення — це препарати на основі гормонів, які пригнічують апетит і знижують рівень цукру в крові. Як наслідок, людина може схуднути через дефіцит калорій.

Є кілька популярних препаратів. Уколи для схуднення «завірусилися» після того, як популярні актори та співаки почали їх використовувати, аби наблизитися до тіла мрії. Таким чином, ці препарати почали використовувати без призначення лікаря ширше коло людей.

Уколи для схуднення призначають тим, у кого діагностоване ожиріння, індекс маси тіла вищий за 27, і людям, які мають супутні хвороби, як-от діабет чи проблеми із серцем.