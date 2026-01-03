Чому в роті з’являється присмак металу: лікарі назвали сім головних причин

Фото ілюстративне / © Credits

Металевий присмак у роті може бути не просто тимчасовим дискомфортом, а сигналом про серйозну загрозу здоров’ю. Лікарі попереджують, що причин цього симптому є безліч, однак для деяких пацієнтів він стає приводом для негайної госпіталізації.

Daily Express

Національна служба охорони здоров’я Великої Британії зауважує, що відчуття металевого присмаку у роті зазвичай не є тривожним симптомом. Лікарі розповіли, що може стати причиною металевого присмаку у роті:

захворювання ясен;

прийом певних ліків;

лікування раку (хімієтерапія чи променева терапія);

застуди, інфекції пазух носа та інші проблеми з дихальними шляхами;

проблеми зі шлунком;

вагітність;

втрата нюху.

Як зазначають фахівці, такий неприємний присмак у роті може виникати у пацієнтів, які такий препарат, як «Метронідазол». Він використовується для лікування шкірних інфекцій, розацеа та інфекцій ротової порожнини, включаючи інфіковані ясна та зубні абсцеси.

Його також використовують для лікування таких станів, як бактеріальний вагіноз та запальні захворювання органів малого таза. Крім того, цей препарат застосовують при інфікованих укусах комах, виразках шкіри, пролежнях та ранах, а також для лікування та профілактики бактеріальних та паразитарних інфекцій.

Як позбутися металевого присмаку в роті

Подолання металевого присмаку залежить від того, що саме його викликало. Фахівці зазначають, що симптом може як пройти сам собою, так і потребувати конкретних заходів для одужання:

Якщо у вас захворювання ясен — вам необхідно регулярно чистити зуби, використовувати зубну нитку, та проходити стоматологічний огляд кожні шість місяців;

прийом певних ліків — вам варто звернутись до лікаря за порадою;

хімієтерапія або променева терапія — слід вживати їжу з міцнішим смаком, таку як імбир та спеції;

Застуда та інші проблеми з дихальними шляхами — присмак має зникнути самостійно, як тільки хвороба мине;

проблеми із травленням — дискомфорт також має зникнути після лікування;

якщо металевий присмак відчувають вагітні — тимчасове явище, як зазвичай минає саме по собі.

Варто зауважити, якщо дискомфорт не зникає або ж немає на це очевидної причини, вам слід звернутися за допомогою до лікаря.

