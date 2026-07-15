Чому в спеку варто пити гарячий чай: несподіване пояснення

Чай / © pexels.com

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Гарячий чай у спекотну погоду здається не найочевиднішим вибором. Проте за певних умов він справді може допомогти організму краще впоратися з високою температурою. Водночас це не означає, що теплі напої завжди ефективніші за холодні.

Про це повідомило видання Egeszseg Kalauz.

Після чашки гарячого чаю температура тіла на короткий час трохи підвищується. У відповідь організм починає активніше виробляти піт. Якщо він легко випаровується з поверхні шкіри, то забирає із собою надлишкове тепло, завдяки чому вже незабаром людина може відчути приємне охолодження.

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Втім, такий ефект можливий не завжди. За високої вологості повітря або якщо щільний одяг перешкоджає випаровуванню поту, механізм природного охолодження працює значно менш ефективно. У результаті волога залишається на шкірі, а гарячий напій не приносить бажаного відчуття прохолоди.

Натомість у сухому спекотному кліматі чи в приміщенні з кондиціонером теплий чай справді може допомогти легше переносити високу температуру. Саме цим, зокрема, пояснюють багаторічну традицію жителів країн Близького Сходу, Північної Африки та Азії пити гарячий чорний або м’ятний чай навіть у найспекотнішу пору року. Такі напої стимулюють потовиділення, а за сприятливих умов це сприяє природному охолодженню організму.

Водночас прохолодна вода та інші несолодкі холодні напої також ефективно освіжають і допомагають уникнути зневоднення. Однак надто крижана рідина в окремих людей може спричинити неприємні відчуття у шлунку або спазми, особливо під час сильної спеки.

Влітку найважливіше — підтримувати водний баланс і пити рідину регулярно, не чекаючи появи спраги. Через активне потовиділення організм швидше втрачає воду, тому її запаси потрібно постійно поповнювати. Якщо людина віддає перевагу теплому чи гарячому несолодкому чаю, він також сприяє підтриманню належної гідратації.

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Водночас сам по собі гарячий чай не здатен уберегти від перегрівання. Щоб знизити ризик негативного впливу спеки, рекомендують носити легкий світлий одяг, менше перебувати під прямими сонячними променями у найспекотніші години та за можливості підтримувати прохолоду в приміщенні.

Якщо ж на тлі високої температури повітря з’являються сильне запаморочення, головний біль, нудота, сплутаність свідомості чи непритомність, це може свідчити про теплове виснаження або тепловий удар. У такому разі необхідно якнайшвидше перейти в прохолодне місце, випити достатньо рідини та, якщо стан не поліпшується, звернутися по медичну допомогу.

Нагадаємо, вода — не єдиний напій, який може бути корисним після вечері. Експерти пояснили, що ще варто пити для підтримки травлення, а від яких напоїв краще відмовитися.

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