Чому вага стоїть на місці: 7 прихованих пасток, які заважають схуднути навіть на здоровій дієті

Багато хто вважає, що просте збільшення споживання овочів або скорочення кількості солодких напоїв завжди призведе до втрати ваги. Однак фахівці зазначають, що це не завжди так просто. Існує безліч факторів способу життя, які виходять за межі вашої тарілки та можуть завадити досягти бажаних результатів.

Про це пише Нealth.

Хоча поживні продукти сприяють загальному здоров’ю, вони не обов’язково є низькокалорійними. Загальне споживання калорій залишається ключовим фактором зниження ваги. Такі продукти, як смузі, горіхи, олії та гранола, можуть бути напрочуд калорійними. Навіть невеликі порції здатні додати сотні калорій до вашої добової норми. «Полезно знати рекомендовані розміри порцій та кількість калорій у них, щоб не створювати енергетичний надлишок», — наголошують експерти.

Небезпека надмірних обмежень

Чрезмірне обмеження у виборі продуктів часто стає перешкодою на шляху до мети. Повна відмова від улюбленої їжі посилює тягу до неї та підвищує ризик зривів. Дослідження доводять, що вкрай суворі дієти пов’язані з більшою схильністю до надмірного споживання продуктів із високим вмістом цукру порівняно з гнучкими підходами.

Брак білка та клітковини

Ці дві речовини відіграють ключову роль у відчутті насичення. Білки та клітковина сповільнюють травлення та стимулюють вивільнення гормонів ситості. «Якщо ви не додаєте джерела білка та клітковини у свої страви, ви можете частіше відчувати голод і перекушувати протягом дня», — пояснюють фахівці. Найкращим вибором стануть риба, курка, грецький йогурт, а також насіння чиа та бобові.

Ефект ореолу здоров’я

Багато людей ігнорують розмір порцій, коли йдеться про «здорову» їжу. Органічні продукти часто сприймаються як менш калорійні, навіть якщо це не відповідає дійсності. Цей психологічний феномен відомий як «ефект ореолу здоров’я». Незалежно від того, як рекламується продукт, важливо контролювати кількість споживаного, щоб не перевищувати суточну норму.

Ігнорування стресу та сну

Дієта — це лише один із компонентів успіху. Якщо ви ведете малорухливий спосіб життя, процес схуднення буде набагато складнішим. Додавання регулярних фізичних вправ допомагає створити необхідний дефіцит енергії. Крім того, погана якість сну та високий рівень стресу можуть повністю заблокувати прогрес, навіть за умови правильного харчування.

Пастка готової їжі та напоїв

Харчування поза домом часто містить приховану загрозу. Ресторанні страви зазвичай калорійніші та подаються більшими порціями, ніж домашні. «Люди, які регулярно готують удома, мають здоровішу вагу та кращу якість харчування», — свідчать результати досліджень. Приготування їжі самостійно дає повний контроль над інгредієнтами.

Окрему увагу варто приділити напоям. Смузі, протеїнові коктейлі та соки можуть містити набагато більше калорій, ніж ви очікуєте. Оскільки вони майже не містять білка та клітковини, їх легко переспожити. Для підтримки схуднення найкращим вибором залишається вода, несолодкий чай або газована вода.

Нагадаємо, вчені з’ясували, що аеробні вправи підвищують загальні добові витрати калорій значно менше, ніж вважалося раніше, особливо у поєднанні з дієтою. Науковці встановили, що тренування додають лише близько третини від витрачених під час занять калорій до загального добового енергоспоживання.

Дослідники пояснюють це тим, що організм компенсує навантаження, знижуючи витрати енергії на інші процеси, зокрема базовий метаболізм. Особливо цей ефект посилюється, коли фізична активність поєднується з обмеженнями в харчуванні.