Чому хочеться солоних огірків: 7 причин, які варто знати

Солоні огірки / © Pixabay

Раптова тяга до солоних огірків може бути не просто апетитом, а сигналом організму про потребу у воді, електролітах або гормональних змінах. Медики розповіли, у яких випадках варто прислухатися до себе, а коли це лише звичайна примха.

Verywell Health

Солоні огірки — це не лише смачна закуска, а й джерело натрію, одного з ключових електролітів, необхідних для нормальної роботи організму. Раптова тяга до солоних огірків може свідчити про кілька різних станів організму.

Зневоднення

Коли організм втрачає більше води, ніж отримує, виникає дисбаланс електролітів. Це змушує мозок прагнути солоного, щоб відновити рівень натрію. Якщо ви часто хочете солоних огірків, спробуйте спочатку випити склянку води — можливо, ваш організм просто потребує рідини.

Гормональні коливання

Гормони значно впливають на харчові уподобання. Наприклад, вагітні часто прагнуть солоного — приблизно 50–90% людей відчувають різні харчові бажання під час вагітності, особливо у другому триместрі. Також тяга до солоних огірків може виникати перед менструацією через ПМС.

Дефіцит натрію

Натрій — життєво важливий електроліт. Хоча більшість людей споживають його забагато, рідко виникає його дефіцит без серйозної причини. Низький рівень натрію в крові (гіпонатріємія) може викликати потяг до солоного.

Мігрень

Люди, схильні до мігрені, іноді відчувають бажання солоного перед нападом головного болю. Це може бути сигналом організму про наближення мігрені, і у таких випадках варто порадитися з лікарем.

Стрес

Стрес змушує надниркові залози виробляти кортизол, який впливає на голод та потяг до солоного чи солодкого. Під час сильних емоційних навантажень люди часто тягнуться до улюблених закусок. Стратегії зниження стресу, як-от дихальні вправи чи йога, можуть допомогти.

Втома

Хронічне недосипання і втома підвищують апетит до калорійної їжі. Тяга до солоного, солодкого або жирного часто виникає під час браку сну або навіть нудьги.

Хронічні захворювання

Щоденне бажання солоних огірків може сигналізувати про рідкісні хронічні хвороби, що впливають на регуляцію натрію:

Хвороба Аддісона — швидка втрата натрію через недостатність кортизолу.

Синдром Барттера — нирки втрачають натрій та інші речовини.

Муковісцидоз — порушує всмоктування важливих нутрієнтів, викликаючи тягу до солі.

Важливо про споживання солоних огірків. Надлишок натрію шкідливий: він підвищує ризик гіпертонії та серцево-судинних захворювань. В середньому американці споживають понад 3400 мг натрію на день, тоді як рекомендована норма — 500–2300 мг. Один огірок містить близько 326 мг натрію. Лікарі радять вживати солоні огірки помірно і обирати варіанти з низьким вмістом солі.

