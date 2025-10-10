Чому вам сняться кошмари: вчені розкрили таємниці сновидінь

Ліжко / © Pexels

Реклама

Сновидіння — це результат надзвичайної активності мозку під час так званої REM-фази сну. З нейрофізіологічного погляду, в цей час активуються ділянки, відповідальні за емоції (лімбічна система), і водночас частково «вимикається» префронтальна кора, що контролює логіку. Саме тому сни можуть бути такими яскравими, емоційними, але водночас абсолютно нелогічними.

Про це пише «Зелена газета».

Науковці сходяться на думці, що сни виконують низку важливих функцій для нашої психіки:

Реклама

Емоційна розрядка: Сни допомагають «перетравити» емоції, пережиті за день. Це безпечний спосіб для мозку впоратися зі стресом та тривогою.

Формування пам’яті: Саме уві сні мозок вирішує, яку інформацію перенести з короткочасної пам’яті в довготривалу, зміцнюючи наші спогади.

Креативність і вирішення проблем: Оскільки логіка уві сні ослаблена, мозок може вільно комбінувати різні ідеї, що іноді призводить до геніальних відкриттів. Наприклад, письменнику Роберту Стівенсону саме уві сні прийшла ідея «Дивної історії доктора Джекіла і містера Гайда».

Дзеркало психічного стану: Сни можуть відображати наші внутрішні проблеми. Якщо вас турбують нав’язливі образи, це може бути сигналом про тривогу або депресію.

Кошмари: коли варто бити на сполох

Кошмари — це сновидіння, що викликають сильний страх. Вони є частиною механізму обробки травм та страхів. Однак, якщо кошмари стають регулярними, порушують якість сну та викликають тривогу вдень, це може бути симптомом глибших психологічних проблем, і варто звернутися за консультацією до фахівця.

Чи можна керувати снами

Так, це явище називається усвідомленим сном, коли людина розуміє, що спить, і може впливати на сюжет. Це не лише цікавий досвід, але й потенційно корисний інструмент для боротьби з кошмарами. Досягти такого стану допомагають спеціальні техніки, зокрема ведення щоденника снів та періодичні «тести на реальність» протягом дня.

Нагадаємо, психологи пояснюють, що пробудження близько 3 години ночі є абсолютно нормальним фізіологічним процесом, пов’язаним із завершенням природного чотиригодинного циклу сну.

Проблема виникає не через саме пробудження, а через тривожність, яка заважає знову заснути, оскільки вночі буденні проблеми здаються значно серйознішими. Для подолання цього стану експерти радять практикувати медитацію усвідомленості або читати книгу, щоб відволіктися від негативних думок.