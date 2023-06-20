Чому варто їсти чорний шоколад щодня: науковці назвали три причини

Вживання шоколаду, особливо чорного, може покращити настрій і самопочуття. Експерти стверджують, що він також насичений такими корисними поживними речовинами, як антиоксиданти й мінерали, які можуть поліпшити загальний стан вашого здоров’я.

Про це пише USA Today.

Відчуваєте млявість? У чорному шоколаді багато клітковини. Потрібен кращий сон? Магній, який міститься у чорному шоколаді, може допомогти. Надворі нестерпна спека? Флаваноли в темному шоколаді можуть допомогти захистити вашу шкіру від ультрафіолетових променів. Ці флаваноли також можуть допомогти покращити кровотік, знизити артеріальний тиск і запобігти деяким різновидам раку.

Які три переваги темного шоколаду?

Заспокійливий ефект шоколаду — це не просто припущення. Недавнє дослідження показало, що люди, які вживали темний шоколад (85% какао) протягом трьох тижнів, повідомили про менший негативний ефект, ніж контрольна група.

Однак група, яка вживала шоколад із 70% какао, не мала такого ж ефекту, що свідчить про те, що доза какао може відігравати певну роль. Отже, якщо ви хочете підняти собі настрій, можливо, вам пощастить більше з темним шоколадом, ніж із молочним.

Крім того, темний шоколад багатий такими важливими мінералами, як залізо, магній і фосфор. В інтерв’ю USA TODAY доктор Тревіс Немков, асистент професора-дослідника з біохімії та молекулярної генетики в медичному містечку Аншутц Університету Колорадо, обговорював важливу роль заліза в організмі: “Залізо має вирішальне значення для виробництва організмом гемоглобіну, який є білком в еритроцитах, що використовує залізо для транспортування кисню по всьому тілу”.

Які продукти, багаті залізом, є в списку рекомендацій Немкова? “Джерелами заліза є збагачені зернові культури, червоне м’ясо, птиця, риба, устриці, нирки, червона квасоля та сочевиця, нут, помідори, тофу, шпинат, темна листова зелень, картопля, кеш’ю і, що найважливіше, темний шоколад (45-69% какао), — пояснив він.

Флаваноли в чорному шоколаді також є антиоксидантами, які можуть допомогти запобігти серцево-судинним захворюванням.

Чи є шкода від вживання чорного шоколаду?

Як і в більшості речей, головне — помірність. Шоколад калорійний, що з часом може призвести до збільшення ваги. Крім того, в темному та молочному шоколаді може бути багато цукру (хоча темний шоколад у цьому плані кращий). Але вживання невеликої кількості темного шоколаду принесе більше користі, ніж ризику.

Раніше ми писали, що шоколад є кислотною їжею і може спричинити або погіршити симптоми печії чи кислотного рефлюксу. Що солодший шоколад, то сильніше він викликає неприємні відчуття.

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