Чому важливо підтримувати достатню фізичну активність

Майже 5 мільйонам смертей на рік можна було б запобігти, якби люди були більш активними.

Малорухомий спосіб життя — один із головних чинників, що підвищує ризик смертності від неінфекційних захворювань.

Люди, які недостатньо активні, мають на 20–30% більший ризик померти порівняно з тими, хто активний достатньою мірою, передають фвхівці МОЗ.

Проте навіть мінімальна фізична активність корисна для здоров’я.

За даними ВООЗ, в світі 25% дорослих і понад 80% підлітків не дотримуються рекомендацій щодо рівня фізичної активності.

Чому фізична активність є важливою, і скільки її має бути в житті:

Нагадаємо, у Львові українські лікарі разом із британськими колегами врятували пацієнта від ампутації, пересадивши йому зі стегна на гомілку "клапоть" тканин розміром в 15 см.

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