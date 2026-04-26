Чому важливо, як часто ви ходите до туалету: пояснення вчених

Як на кишківник впливають походи до туалету / © Фото з відкритих джерел

Люди ходять у туалет так, як їм це комфортно. Вони можуть сидіти там годинами, читати, щось роздивлятися і паралельно робити всі необхідні справи. Однак людські туалетні звички мають великий вплив на здоров’я кишківника. Як не нашкодити здоров’ю під час походів до туалету?

Про це розповіли Earth.com.

Як звички у туалеті можуть погіршувати здоров’я кишківника

Частота випорожнень людини пов’язана зі структурами кишкового мікробіома та хімічними речовинами, що виділяються в організмі. Це пояснює те, чому хтось ходить у туалет по кілька разів на день, а хтось — раз на день.

Рутинна тілесна закономірність також має великий вплив на щоденне функціонування кишківника. Науковці з Університету Седжон провели дослідження, в якому аналізували повторні зразки калу у людей з повільним та швидким випорожненням.

Вони виявили, що люди, які відкладають похід до туалету та роблять це раз на день, мають повільний рух кишківника. Відходи довше залишаються в товстій кишці, а мікроби мають більше часу на розщеплення залишків їжі та стимулювання ферментації.

Повільніший рух кишківника змінює кислотність. Також у цьому випадку частіше з’являвся бактеріальний рід Ruminococcus.

Ті, хто справляв нужду частіше, в організмі мали Bacteroides. Науковці зрозуміли, що ні дуже повільний, ні дуже швидкий рух кишківника не дає місця для співіснування найширшому набору мікробів.

Хімічне дослідження показало, що частота випорожнень змінює вміст мікробів. Люди з нечастими випорожненнями мали більше ознак шляхів ароматичних амінокислот та вищий рівень індолу та п-крезолу. А ті, хто часто користувався туалетом, мали більше ознак розпаду амінокислот з розгалуженим ланцюгом.

Хімічні відмінності демонструють, чому люди по-різному реагують на одну й ту саму їжу до того, як з’являться відчутні симптоми.

Закономірності кількох іноземних досліджень довели, що жодні дані не можуть точно сказати, що якась частота випорожнень є кориснішою. Не можна підтвердити факту, що щоденне випорожнення автоматично корисне, або ж те, що повільний графік нібито може спричинити захворювання.

Однак у доволі значній кількості медичної літератури йдеться, що закрепи пов’язані з метаболічними, запальними та неврологічними проблемами.

Останнім часом науковці почали розглядати випорожнення людини як частину кишкового середовища, а не просто як симптом, на який варто звертати увагу. Це дозволить покращити дослідження дієт, випробування пробіотиків та спеціалізувати засоби особистої гігієни.

Корисні звички для кишківника

Для кишківника корисно вживати продукти з високим вмістом клітковини. До таких належать:

бобові;

інжир;

чорнослив;

яблука та груші;

грейпфрут;

кіноа;

попкорн без олії.

Для покращення роботи кишківника, а особливо для схуднення, також радять пити насіння льону. Слиз від насіння ніжно обволікає шлунок, а омега‑3 підтримує серце. Також у напої з льону містяться лігнани, які балансують рівень гормонів в організмі.