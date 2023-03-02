Чому від солодкого з'являються прищі і як цьому завадити

Чимало людей після вживання солодощів стикаються з проблемою появи акне. Однак таких наслідків можна уникнути, якщо знати механізм появи прищів. Читайте в матеріалі ТСН.ua, як солодке впливає на акне.

Неприємні висипання на обличчі викликають не всі солодощі.

Чому від солодкого з'являються прищі

Кілька останніх досліджень підтвердили, що власники недосконалої шкіри з висипанням додають до свого раціону набагато більше рафінованих вуглеводів, аніж люди з чистою шкірою. На думку вчених, причиною цього є так звані швидкі вуглеводи і цукор. А в багатьох продуктах ці два компонента взагалі зустрічаються, що може спричинити ще гірші висипання.

Багаті рафінованими вуглеводами продукти слід уникати. Ось перелік:

крекери, білий хліб, десерти з білого борошна, солодкі пластівці;

макаронні вироби з білого борошна;

рисова локшина і білий рис;

газовані напої і ті, що були підсолоджені цукром;

різноманітні підсолоджувачі, як от кленовий сироп, тростинний цукор, агава, мед.

Одне з досліджень навіть довело, що просте додавання цукру може бути більш шкідливим для вашої шкіри і викликати прищі, аніж щоденне вживання десертів. В дослідженні взяли участь дві групи людей. Перша додавала до страв багато цукру, а друга відмовилася від цукру, але регулярно вживала тістечка та інші солодощі. У першій групі ризик висипань становив 30%, а у другій — 20%.

Вчені пояснюють негативний вплив рафінований вуглеводів та цукру на шкіру тим, що в крові зростає рівень інсуліну. Адже швижкі вуглеводи моментально попадають в кров, де спричиняють підвищення рівня цукру. Тому зростає показник інсуліну, щоб вивести з клітин зайвий цукор.

Саме на цьому етапі у людей, які схильні до появи акне, можуть стикнутися з першим наслідком — андрогенні гормони починають активно продукуватися, за рахунок чого зростає рівень інсуліноподібного фактора росту 1 (IGF-1). Це і стає поштовхом до активізації росту клітин і збільшення вироблення шкірного сала.

Тому для проблемної шкіри чудовим рішенням стануть низькоглікемічні дієти, завдяки яким контролюються стрибки цукру, що веде до зменшення кількості прищів.

Безпечні солодощі: що їсти для чистої шкіри

Однак для любителів солодкого є і втішні новини. Вживання шоколаду ніяк не відіб'ється на чистоті шкіри. Єдине уточнення: шукайте продукт з якісним складом. В плитці повинна бути велика кількість какао-бобів, а ось цукру і молока якомога менше. Такі альтернативи будуть найбезпечнішими для шкіри, яка схильна до висипань. Фахівці вважають, що максимально безпечним є шоколад із вмістом какао-бобів 60% чи вище.

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