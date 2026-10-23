Чому від суму болить серце: лікарі пояснили, як тіло реагує на емоції

Від суму та стресу реально болить серце / © Фото з відкритих джерел

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Після болісного розриву, смерті близької людини чи сильного розчарування іноді здається, наче серце справді стискається від болю. До цього можуть додаватися відчуття кому в горлі, прискорене серцебиття і труднощі з диханням. І хоча ми звикли сприймати вислів «розбите серце» як метафору, за цими відчуттями можуть стояти цілком реальні фізіологічні процеси.

Про це пише EgészségKalauz.

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Чому від суму стискає груди

Коли людина переживає сильний емоційний стрес, мозок реагує не лише на саму подію, а й запускає стресову реакцію організму. Активується нервова система, виділяються гормони стресу, зокрема адреналін, змінюються серцебиття і дихання, а м’язи можуть мимоволі напружуватися.

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Саме тому після неприємної розмови, сварки чи поганої новини іноді виникає відчуття стискання у грудях. Серце може битися швидше, дихання стає поверхневим, а розслабитися буває важко. Це не означає, що людина перебільшує або вигадує симптоми: емоції справді можуть спричиняти фізичні реакції.

Водночас дискомфорт у грудях необов’язково виникає через саме серце. Під час стресу можуть напружуватися м’язи грудної клітки та плечей, змінюватися ритм дихання або посилюватися печія через рефлюкс. Усе це здатне викликати біль, тиск або печіння.

Чому розставання може боліти фізично

Втрата близької людини — це не лише сум. Вона може порушувати звичне відчуття безпеки, змінювати щоденні звички та позбавляти емоційної підтримки, до якої людина звикла протягом років. Особливо важко буває тоді, коли розрив відбувається несподівано або супроводжується конфліктами.

Цікаво, що під час переживання соціального відторгнення і фізичного болю у мозку можуть активуватися частково спільні нейронні мережі. Зокрема, в цьому беруть участь ділянки, пов’язані з обробленням емоцій та неприємних тілесних відчуттів. Це не означає, що психологічний і фізичний біль повністю однакові, проте допомагає зрозуміти, чому емоційні потрясіння часом сприймаються тілом настільки гостро.

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До того ж тривалий стрес здатний впливати на сон, апетит і концентрацію. Людина швидше виснажується, їй важче виконувати звичні справи, а фізичний дискомфорт може відчуватися сильніше. Тому після розставання іноді болить не лише душа: організм також потребує часу, щоб пристосуватися до змін.

Синдром розбитого серця — коли стрес справді впливає на серцевий м’яз

Існує стан, який у медицині називають кардіоміопатією такоцубо, або синдромом розбитого серця. Він може виникнути після сильного емоційного чи фізичного потрясіння — наприклад, смерті близької людини, серйозного конфлікту або іншої травматичної події.

За цього стану робота серцевого м’яза раптово погіршується, а здатність лівого шлуночка перекачувати кров тимчасово знижується. Одним із можливих механізмів вважають вплив різкого викиду гормонів стресу, хоча точні причини захворювання ще досліджують.

Найпідступніше те, що симптоми можуть бути дуже схожими на інфаркт: раптовий біль у грудях, задишка, слабкість і прискорене серцебиття. Синдром частіше виникає у жінок після менопаузи, але він можливий також у чоловіків і молодших людей.

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У багатьох пацієнтів робота серця поступово відновлюється протягом кількох тижнів. Однак можливі й тяжкі ускладнення, тому цей стан потребує невідкладної медичної допомоги.

Як відрізнити реакцію на стрес від небезпечного болю

Найважливіше — не намагатися самостійно визначити причину болю лише за обставинами, у яких він виник. Навіть якщо дискомфорт з’явився після сварки, поганої новини чи втрати, це не виключає серцево-судинного захворювання.

Раптовий сильний біль або стискання у грудях, особливо якщо вони не минають, поширюються на руку, спину, шию чи щелепу або супроводжуються задишкою, холодним потом, нудотою чи запамороченням, можуть бути ознаками інфаркту. В такому разі потрібна негайна медична допомога — в Україні можна телефонувати 103 або 112.

Так само не варто ігнорувати біль, який повторюється, стає інтенсивнішим або виникає без очевидної причини. Навіть якщо раніше схожі відчуття з’являлися лише під час переживань, нові симптоми потребують оцінювання медичним фахівцем.

Коли сум стає тривалим

Тимчасова печаль — природна реакція на втрату, розчарування або життєві зміни. Проте якщо пригнічений настрій не минає тижнями, заважає працювати, спілкуватися, спати чи піклуватися про себе, це вже привід звернути увагу на психологічний стан.

Тривалий стрес і депресія пов’язані з підвищеним ризиком серцево-судинних проблем. На це можуть впливати постійна активація стресової реакції, порушення сну, зміни артеріального тиску та способу життя. Водночас звичайний період смутку сам собою не означає, що людина хворіє або що її серце зазнає ушкодження.

Підтримка близьких, повноцінний сон, легка фізична активність і можливість поговорити про власні переживання допомагають переживати складні періоди. Якщо ж емоційний стан тривалий час не поліпшується, корисною може бути допомога психолога або іншого фахівця з психічного здоров’я.

Стрес і здоров’я — останні новини

Раніше лікарі розповіли про повсякденні звички, які люди недооцінюють, але вони можуть скоротити життя. Серед головних загроз — недосипання, стрес, падіння та малорухливість. Сильне нервове напруження може проявлятися не лише поганим настроєм, а й фізичними симптомами: пришвидшеним серцебиттям, болем у грудях, проблемами з диханням і травленням.

Тривога також може спричиняти помітні зміни в роботі серцево-судинної системи. Під час панічної атаки організм може реагувати так, ніби йому справді загрожує небезпека. Іноді різко підвищується артеріальний тиск, частішає пульс і виникає відчуття нестачі повітря, і такі симптоми мають цілком фізіологічне пояснення.

Водночас біль у грудях має багато можливих причин, і не всі вони пов’язані з емоціями або серцем. Іноді його провокують проблеми з м’язами, легенями чи травною системою, а іноді він сигналізує про невідкладний стан.

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