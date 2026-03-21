Чому відмова від солодкого не допомагає схуднути: вчені приголомшили правдою

Торт / © Credits

Реклама

Міжнародна група дослідників з Вагенінгенського (Нідерланди) та Борнмутського (Велика Британія) університетів провела масштабне клінічне випробування, результати якого можуть змінити підходи до дієтології. Згідно з даними, обмеження солодкого смаку в раціоні не призводить до очікуваних змін у метаболізмі чи харчових звичках.

Про це пише Science Daily.

У дослідженні взяли участь 180 осіб, яких розділили на три групи з різним рівнем споживання солодощів: високим, низьким та помірним. Джерелами солодкого смаку виступали як натуральний цукор, так і низькокалорійні підсолоджувачі. Протягом шести місяців науковці відстежували показники крові, вагу та психологічну тягу до продуктів.

Реклама

Результати виявилися несподіваними для медичної спільноти. Жодна з груп не показала суттєвих відмінностей у ризиках розвитку діабету чи серцево-судинних патологій. Також, після завершення експерименту учасники самостійно повернулися до свого початкового рівня споживання солодощів.

Автори дослідження наголошують, що сучасні рекомендації громадської охорони здоров’я часто помилково фокусуються лише на зменшенні солодкого смаку. Ведуча авторка роботи, професорка психології Кетрін Епплтон, зазначає, що проблема полягає не в самому смаковому відчутті.

«Люди від природи люблять солодкий смак. Проте наші результати не підтримують рекомендації щодо зниження кількості солодощів у раціоні, оскільки вони не враховують походження цього смаку: від цукру, підсолоджувачів чи натуральних джерел», — повідомила професорка.

Дослідники акцентують увагу на тому, що деякі продукти швидкого приготування можуть не здаватися солодкими, проте містять надмірну кількість прихованого цукру та калорій. Водночас натуральні солодкі продукти, як-от фрукти, залишаються корисними для організму.

Реклама

Науковці прийшли до висновку, що стратегії боротьби з ожирінням потребують корекції. Замість тотальної заборони солодкого смаку, зусилля мають бути спрямовані на контроль загальної калорійності раціону та фактичного вмісту доданих цукрів.

«Мова не йде про те, щоб їсти менше солодкого для зниження рівня ожиріння. Проблеми пов’язані з надмірним споживанням калорій. Рекомендації повинні бути зосереджені на тому, як люди можуть зменшити кількість висококалорійної їжі», — резюмувала професорка.

