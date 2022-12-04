Чому виникає мігрень: у новому дослідженні виявили нові "харчові" причини головного болю

Результати дослідження показують, що мігрень може виникати через брак необхідних вітамінів і поживних речовин.

Мігрень виходить за межі сильного головного болю і може бути неймовірно болісною, із нудотою та й просто виснажливою.

Є речі, які можуть спровокувати напад мігрені або посилити симптоми. Згідно з новим дослідженням, це ваші харчові звички.

У роботі, опублікованій в Nutritional Neuroscience, було вперше виявлено, що 1838 із 8953 учасників, які брали участь у Національному дослідженні здоров’я та харчування з 1999 по 2004 рік, були людьми, які страждали від мігрені. Беручи до уваги потенційні змінні, автори дослідження проаналізували наявні дані, щоб знайти зв’язок між дієтою, зокрема з використанням прогностичного індексу харчування або PNI, і випадками як сильного головного болю, так і мігрені.

Висновки показали, що легке, помірне та важке недоїдання пов’язане з тим, що учасники частіше відчували більш інтенсивні головні болі.

Які вітамни вживати для уникнення нападів мігрені

Автори дослідження також відзначили, що в раціоні людей, які страждають на сильний головний біль і мігрень, як правило, не вистачає вітамінів і поживних речовин, таких як харчові волокна, загальний фолат, рибофлавін, селен, калій і магній, а також вітамін А, вітамін В6, вітамін В12, вітамін С і вітамін К.

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З іншого боку, вони пили більше кави і отримували більше теоброміну — речовини, що міститься в шоколаді. Команда дійшла висновку, що дієта (зокрема PNI) пов’язана з ризиком і тяжкістю мігрені.

"Мене не дивує факт того, що помірне або важке недоїдання пов’язане з мігренню", — розповідає лікар Сідні Грін.

За його словами, мігрень викликає низький рівень цукру в крові.

"Якщо ви робите великі інтервали між прийомами їжі, пропускаєте сніданок чи обід або виключаєте основні групи продуктів, зокрема вуглеводи, це може призвести до зниження рівня цукру в крові. Ба більше, тривале недоїдання зазвичай призводить до дефіциту вітамінів і мінералів", — говорить Грін, зазначаючи також, що "дефіцит деяких вітамінів (переважно вітамінів групи В) і мінералу магнію може сприяти більш серйозним нападам мігрені".

Дієта та мігрень

За словами медика, ті, хто "сидить на дієті" провокують "порочне коло".

"Ви отримуєте напад мігрені, ваш апетит знижується, таким чином споживання їжі зменшується, а потім мігрень повторюється. Крім того, певні дієти, такі як веганська, вегетаріанська та кетогенна можуть призвести до дефіциту вітамінів і мінералів. Важливо знайти медичного працівника, який має досвід роботи з мігренню. Лікар або зареєстрований дієтолог зможуть допомогти скласти дієту, яка зменшить ризик мігрені", — радить Грін.

Для того, щоб запобігти частим нападам мігрені, знадобиться індивідуальний протокол лікування та раціону.

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