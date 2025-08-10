Чому влітку гігієна рук важливіша, ніж будь-коли: приховані ризики сезону

Миття рук / © Pexels

Літо — це пора активного відпочинку на свіжому повітрі, фестивалів і пікніків, але разом із цим збільшується і ризик поширення мікробів. Тепла погода, часті контакти з новими людьми та поверхнями сприяють розмноженню бактерій і вірусів, тому ретельне миття рук стає особливо важливим.

Про це розповідає Science Alert.

Експерти застерігають, що громадські туалети, які часто використовують на пляжах, фестивалях і кемпінгах, можуть бути осередком кишкової палички, сальмонели та золотистого стафілокока. Віруси, такі як норовірус і грип, легко передаються через забруднені поверхні. Дослідження показують, що навіть у лікарнях майже половина відвідувачів не миє руки після туалету, що вже казати про літні масові заходи.

Прийом їжі на природі, наприклад барбекю та пікніки, теж несе ризики. Тепла погода сприяє розмноженню харчових патогенів, а недосмажене м’ясо і недотримання гігієни рук можуть призвести до харчових отруєнь. Деякі грибки, що ростуть на продуктах, здатні виробляти мікотоксини, які шкодять здоров’ю.

Вода в річках, озерах та басейнах може містити паразитів і бактерії, що викликають шлунково-кишкові захворювання, тож після ігор і купання важливо мити руки перед їжею та дотиками до обличчя.

Діти, які проводять час у літніх таборах і на дитячих майданчиках, особливо вразливі до інфекцій. Недотримання гігієни рук у таких місцях часто спричиняє спалахи гастроентеритів та інших хвороб.

Попри поширену думку, що “трохи забруднитися” корисно для імунітету, експерти наголошують — брудні руки лише збільшують ризик захворювань і не зміцнюють імунітет. Миття рук залишається одним із найефективніших способів захисту від інфекцій, особливо влітку.

Гігієна рук — це простий, недорогий і ефективний захід, який особливо важливий улітку. Як показало дослідження, проведене в лікарняних туалетах, не можна бути впевненим, що люди дотримуються належної гігієни рук навіть у місцях, призначених для захисту здоров’я.

Додайте до цього хаос кемпінгу чи метушню музичного фестивалю, і забути про це стає ще простіше.

Тому, чи ви їдете в похід, на кемпінг або танцюєте просто неба, мийте руки з милом під чистою проточною водою не менше 20 секунд, а потім ретельно витирайте їх, адже вологі руки легше поширюють мікроби. Використовуйте дезінфікуючий засіб для рук (що містить не менше 60% спирту), якщо мила та води немає під рукою, і бажано тримати його в сумці, на випадок, якщо не вдасться скористатися громадськими туалетами.