Чому восени сильно випадає волосся: що додати в догляд і раціон

Восени випадає волосся / © pixabay.com

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Осінь для багатьох стає часом неприємних сюрпризів, коли на гребінці чи у зливі душу залишається значно більше волосся, ніж зазвичай. Для жінок, які дбають про свою пишну зачіску, осіннє випадіння може перетворитися на привід для хвилювань. Утім, це явище цілком природне, і його можна ефективно контролювати.

Про це пише Kobieta.

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Чому восени сильно випадає волосся та що робити

Сезонне випадіння волосся — це природний фізіологічний етап, зумовлений циклами росту волосся, а також реакцією організму на довкілля. Найчастіше його активне випадіння починається у другій половині вересня чи на початку жовтня.

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Приводу для паніки немає. Головна причина полягає в перебудові гормонального фону в період настання холодів. До того ж за літо фолікули та шкіра голови виснажилися від дії сонця, пилу, солоної чи хлорованої води тощо.

На ситуацію також впливає скорочення світлового дня, через що в організмі знижується синтез вітаміну D3.

Зазвичай ситуація стабілізується сама собою за кілька тижнів, коли організм остаточно адаптується до зміни температури та світлового режиму. В цей перехідний період нормою вважається втрата від 150 до навіть 300 волосин на день. Замислитися про проблеми варто лише тоді, коли інтенсивне випадіння триває понад три місяці.

Як зупинити осіннє випадіння волосся

Замість того, щоб купувати дороговартісні шампуні чи інші засоби для волосся, восени можна скоригувати домашній догляд. Насамперед перегляньте своє харчування. Збагатіть раціон такими продуктами:

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яйця, бобові, риба та пісне м’ясо;

насіння соняшника, гарбузове насіння, горіхи й авокадо;

сезонні овочі та фрукти — гарбуз, кале, сливи, яблука.

На початку осені можна проконсультуватися з лікарем і почати приймати вітаміни D3 та C, а за наявності лабораторно підтвердженого дефіциту — і залізо.

До догляду за волоссям можна додати такі недорогі засоби:

Трав’яний лосьйон із кропиви та хвоща. Зробіть відвар рослин, остудіть і втирайте у шкіру голови приблизно за годину до миття.

Живильна маска з рициновою олією і жовтком. Для приготування столову ложку олії змішують із жовтком, наносять на волосся на 30 хвилин, після чого ретельно змивають.

Зволожувальний ополіскувач з насіння льону. 1–2 ст. л. насіння заливають орієнтовно 400 мл води, кип’ятять, проціджують до отримання злегка слизової консистенції та використовують остиглим після миття голови як ополіскувач для волосся.

Не забувайте про масаж шкіри голови. Робіть його щонайменше двічі-тричі на тиждень та стимулюйте кровообіг. Так волосяні цибулини отримуватимуть значно більше поживних речовин.

Догляд за волоссям: останні новини

Нагадаємо, для зміцнення, густоти та швидкого росту волосся зовсім не обов’язково купувати дорогі засоби — достатньо додати до звичайного шампуню декілька крапель ефірної олії розмарину.

Дослідження показують, що регулярне використання цього засобу протягом шести місяців суттєво збільшує кількість волосся у людей з андрогенетичною алопецією. Для правильного застосування змішайте близько столової ложки шампуню з 2 краплями косметичної ефірної олії перед миттям, помасажуйте шкіру голови протягом 2 хвилин і ретельно змийте.

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Важливо розуміти, що такий догляд лише допомагає зменшити ламкість і покращити зовнішній вигляд волосся, а не є швидким рішенням для відновлення його росту за інтенсивної втрати.

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