Чому всі раптом заговорили про "хворобу Х" і наскільки вона небезпечна: представник ВООЗ пояснив

"Хвороба Х" – це гіпотетичне захворювання і невідомо, коли воно може спалахнути, але до нього потрібно готуватися.

Про це заявив представник ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт, передає "Укрінформ".

Також читайте Що таке хвороба Х та чи буде ще одна пандемія

"Хвороба Х" – це гіпотетичне захворювання, яке включено у перелік можливих захворювань, що викликають пандемію. Коли це захворювання може стати реальним, невідомо. Можливо це буде наступного року, можливо через 10 років, а можливо і наприкінці століття. Але після пройдених пандемій, на зразок ковіду, ми засвоїли урок, що до подібних захворювань треба бути готовими заздалегідь", – каже Хабіхт.

За його словами, "хворобу Х" окремим пунктом було включено до переліку захворювань, що можуть призвести до пандемії, починаючи з 2018 року.

На думку представник ВООЗ, це допоможе системі охорони здоров'я окремих країн і світу в цілому була заздалегідь готовою.

"Наразі ми шукаємо ті захворювання, яких в реальності немає, але які дійсно можуть призвести до пандемії. Ми просто резервуємо це місце, бо це важливо для системи охорони здоров'я як в окремій країні, так і у всьому світі, оскільки ми знаємо, що пандемії бувають, вони можуть повторюватися", – сказав він.

Хабіхт уточнив, що наразі існує 150 різних вірусів, які можуть призвести до "хвороби Х", ставши її збудником. Але який саме із цих вірусів до цього призведе, не знає ніхто.

Нагадаємо, ВООЗ закликала світ готуватися до "хвороби Х". За прогнозами ВООЗ, ця невідома хвороба є у 20 разів небезпечнішою, ніж коронавірус.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про "хворобу X", яка ймовірність нової пандемії та чи має хвороба симптоматику

Ніхто не може бути готовий! Треба виграти час! Епідеміологи про хворобу Х