Ми всі робимо це перед сном – і саме тому не можемо заснути: в чому причина

Люди, які користуються смартфонами перед сном, мають більший ризик безсоння. / © Freepik

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Науковці з Норвегії проаналізували дані 45 000 студентів та виявили тривожну тенденцію: чим більше часу люди проводять перед екранами у ліжку, тим гірше вони сплять.

Про це пише ВВС.

Дослідження показало, що кожна додаткова година перед екраном збільшує ризик безсоння на 63% та скорочує загальну тривалість сну на 24 хвилини.

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Проте вчені зауважують, що вони встановили кореляцію, а не причинно-наслідковий зв’язок. Це означає, що гаджети можуть бути лише частиною проблеми, а не її єдиною причиною.

Соціальні мережі чи якісний відпочинок

Учасники дослідження відповідали на запитання щодо того, як вони використовують цифрові пристрої перед сном.

Найпопулярнішими видами активності стали:

перегляд соціальних мереж (69% опитаних);

перегляд фільмів або телепрограм;

серфінг в інтернеті;

відеоігри.

Виявилося, що тип цифрової активності не мав великого значення. Важливішим був саме загальний час, проведений перед екраном.

Безсоння чи смартфон

Автори дослідження також наголошують, що поки немає доказів, що екрани безпосередньо викликають безсоння. Є ймовірність, що люди, які вже мають проблеми зі сном, частіше користуються гаджетами вночі.

Спеціаліст зі сну Джошуа Пайпер зазначає, що екранний час перед сном може впливати не лише на час засинання, а й на якість сну загалом.

Що радять експерти

Щоб уникнути проблем зі сном, вчені радять:

Відкласти телефон за 30–60 хвилин до сну.

Дотримуватися стабільного розпорядку дня — лягати та вставати в один і той самий час.

Зменшити яскравість екрана або використовувати нічний режим.

Перед сном займатися розслаблюючими заняттями — читати книгу, слухати музику або приймати ванну.

Уникати кофеїну та алкоголю у вечірній час.

Норвезькі дослідники планують продовжити вивчати цю тему та розглянути вплив сповіщень на смартфоні протягом ночі.

“Усе це разом допоможе розробити оптимальні рекомендації для людей, які хочуть покращити якість сну”, — кажуть вони.

Нагадаємо, науковці встановили, що регулярне вживання ківі перед сном допомагає швидше заснути та позбутися безсоння. Це пов’язано з високим вмістом серотоніну й антиоксидантів, які допомагають регулювати біологічні ритми організму.