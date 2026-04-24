Чому ви не можете заснути: прихована причина, про яку мало хто знає

Мільйони людей роками борються з безсонням, не підозрюючи, що справжня причина може критися у кровообігу ніг. Фахівці попереджають: хронічна венозна недостатність часто маскується під звичайну втому або стрес.

Про це пише Daily Mail.

Багато людей пояснюють безсоння стресом, тривожністю, гормональними змінами, надмірним користуванням гаджетами або вживанням кофеїну. Однак експерти звертають увагу на ще одну причину, яку часто недооцінюють — порушення кровообігу в ногах. Сучасні дослідження показують, що такі стани, як варикоз і хронічна венозна недостатність (ХВН), можуть бути пов’язані з поганим сном, нічним болем, судомами та симптомами, схожими на синдром неспокійних ніг.

У людей з безсонням може бути проблема з венами

Це означає, що частина людей, які шукають допомоги через «безсоння», насправді можуть мати приховані проблеми з венами нижніх кінцівок.

«Захворювання вен, особливо хронічна венозна недостатність, часто стають найпомітнішими вночі, викликаючи ниючий біль, неспокій і симптоми, що можуть нагадувати синдром неспокійних ніг. Коли клапани вен не працюють належним чином, кров застоюється в ногах, підвищуючи тиск і викликаючи дискомфорт. Це порушення кровообігу може заважати здатності організму повністю розслабитися, що призводить до поганої якості сну», — пояснив доктор Санджив Лакханпал, президент і генеральний директор Center for Vein Restoration.

Синдром неспокійних ніг як причина безсоння

Синдром неспокійних ніг є доволі поширеним явищем. За різними оцінками, з ним стикаються приблизно 7–10% дорослих у США, причому жінки та літні люди входять до групи підвищеного ризику.

Цей стан проявляється сильним бажанням рухати ногами, яке часто супроводжується неприємними відчуттями — поколюванням, «повзанням», тягненням або навіть відчуттям електричних імпульсів. Зазвичай це відбувається ввечері, коли людина намагається заснути.

Лікування не завжди дає стабільний результат. Лікарі шукають можливі причини, зокрема дефіцит заліза, проблеми з нирками, вагітність або побічні дії ліків. Деяким пацієнтам радять змінити спосіб життя або призначають препарати, що впливають на дофамін.

Попри це, багато людей і далі страждають від симптомів або не отримують чіткого пояснення, чому саме перед сном їхні ноги стають «неспокійними».

Останні дані свідчать, що в окремих випадках причина може критися не в нервовій системі чи мозку, а саме у венах.

Тож нічний біль, посмикування та проблеми зі сном можуть бути сигналом порушення кровообігу. Журналісти проаналізували новітні дослідження та звернулися до доктора Лакханпала, щоб розібратися в цьому питанні.

Хронічна венозна недостатність часто загострюється перед сном

ХВН розвивається тоді, коли вени в ногах не справляються з поверненням крові до серця. У нормі клапани в судинах не дають крові текти назад, але якщо вони слабшають, виникає застій у нижніх кінцівках. Це призводить до підвищення тиску, набряків, важкості та болю.

За оцінками, від цього стану страждають від 10 до 35% дорослих — особливо літні люди, люди з надмірною вагою, ті, хто довго сидить або стоїть, а також вагітні.

Варикоз — лише один із можливих проявів, і не у всіх пацієнтів він виражений помітно.

Симптоми часто залишаються непоміченими: втома в ногах до вечора, набряки щиколоток, біль або пульсація після відпочинку. Також можливі нічні судоми, свербіж і відчуття неспокою в ногах, що в результаті призводить до порушень сну.

Симптоми ХВН посилюються в положенні лежачи

Люди з ХВН часто відзначають, що вдень дискомфорт ще терпимий, але після того, як вони лягають, симптоми різко посилюються. Причина частково пояснюється дією гравітації: протягом дня рідина накопичується в ногах, а вночі, коли рух зменшується, це стає більш відчутним.

«Зменшення руху вночі також обмежує скорочення м’язів, які допомагають циркуляції крові, роблячи симптоми помітнішими», — сказав доктор Лакханпал.

У нормі литкові м’язи виконують роль «насоса» під час ходьби. Вночі цей механізм не працює, тому важкість і біль стають сильнішими.

Проблеми зі сном мають 60% пацієнтів з ХВН

У дослідженні 2025 року було встановлено, що близько 60% людей із ХВН мають погану якість сну за шкалою Pittsburgh Sleep Quality Index. Це свідчить, що венозні проблеми впливають не лише на ноги, а й на загальний стан організму.

Серед факторів, що погіршують сон, називають біль, набряки, свербіж, відчуття важкості та нічні судоми.

У деяких випадках симптоми ХВН можуть нагадувати синдром неспокійних ніг або навіть бути з ним пов’язаними. Дослідження показують, що у частини пацієнтів із цим синдромом можуть бути приховані венозні порушення.

Зокрема, робота 2020 року вивчала ХВН у людей із розладами сну через синдром неспокійних ніг, а огляд 2025 року описав взаємозв’язок між цими станами.

Водночас синдром неспокійних ніг може бути спричинений і іншими факторами — дефіцитом заліза, проблемами з нирками, вагітністю або прийманням певних препаратів. Проте роль кровообігу в цій проблемі, ймовірно, недооцінена.

Що може покращити сон?

Дослідження 2023 року показало, що лікування венозного рефлюксу значно покращує стан пацієнтів із симптомами нічних судом і неспокійних ніг. У дослідженні 90 пацієнтів усі повідомили про суттєве або повне полегшення після лікування.

Хоча це не було плацебо-контрольоване дослідження, результати видються обнадійливими.

Також інша робота 2023 року продемонструвала, що операції на варикоз покращують сон, зменшують денну сонливість і симптоми неспокійних ніг.

Ознаки хронічної венозної недостатності, які часто ігнорують

Через повільний розвиток ХВН багато людей звикають до симптомів. Серед них — важкість у ногах, набряки, свербіж, судоми, пульсація в литках і неможливість тримати ноги спокійно під час відпочинку.

«Стан часто розвивається поступово, із незначними симптомами, такими як втома або легкий набряк, які легко ігнорувати. Багато пацієнтів не звертаються за допомогою, допоки симптоми не починають впливати на сон або повсякденне життя», — сказав доктор Лакханпал.

Причиною зазвичай є пошкодження венозних клапанів, через що кров застоюється в ногах.

Хто у групі ризику?

Малорухливий спосіб життя — один із ключових факторів ризику. Довге сидіння знижує активність литкових м’язів, які допомагають кровообігу. Саме тому офісні працівники, водії та ті, хто часто подорожує, можуть бути вразливішими.

Додатковими факторами є вагітність, ожиріння, вік, спадковість і перенесені тромбози.

Регулярний рух, фізична активність, контроль ваги та перерви під час роботи допомагають підтримувати здоров’я судин.

Що буде, якщо ігнорувати ХВН?

Без лікування стан може погіршуватися: набряки посилюються, шкіра змінюється, можуть виникати венозні виразки. До цього додається негативний вплив поганого сну на загальне здоров’я.

«Раннє втручання є ключовим для запобігання таким наслідкам», — сказав доктор Лакханпал.

Діагностика включає огляд і ультразвукове дослідження вен. Лікування може передбачати компресійні панчохи, фізичну активність, зміну способу життя та, за потреби, медикаменти або процедури.

Що допоможе вже сьогодні?

Фахівці радять більше рухатися, уникати тривалого сидіння, піднімати ноги та дотримуватися активного способу життя.

«Навіть легкий рух або розтягування перед сном можуть покращити кровообіг і зменшити нічний дискомфорт. Формування вечірнього ритуалу, що включає підняття ніг або легке розтягування, також може покращити комфорт і якість сну», — сказав доктор Лакханпал

Корисними можуть бути прості вправи: вечірня прогулянка, підйоми на носки, рухи стопами та розтягування. Також допомагає положення лежачи з піднятими ногами біля стіни.

Коли потрібно терміново звернутися до лікаря?

Негайної уваги потребують симптоми, як-от раптовий набряк однієї ноги, біль, почервоніння, відчуття тепла або задишка — це можуть бути ознаки тромбу. Якщо ж нічний біль і проблеми зі сном тривають довго, варто обов’язково проконсультуватися з лікарем.

До слова, нічне безсоння та сильне потовиділення можуть бути ознаками онкологічних захворювань, зокрема лімфоми. Хоча ці стани часто мають побутові причини (інфекції, менопауза, перевтома), їх не можна ігнорувати, якщо вони стали регулярними або супроводжуються болем і нудотою. Окрім проблем зі сном, до тривожних симптомів відносять постійну втому, незрозумілі синці, втрату ваги та появу набряків.