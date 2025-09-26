Чому ви постійно втомлені: експерти назвали вісім неочевидних причин

Втома / © pexels.com

Постійне відчуття втоми часто може сигналізувати про приховані проблеми в організмі, такі як дефіцит поживних речовин або невиявлені захворювання. І такі ситуації — не рідкість, а досить поширене явище.

Express

Видання наводить вісім причин, чому людина може постійно відчувати втому.

1. Дефіцит холіну

Дієтолог Роб Гобсон наголошує, що холін — це поживна речовина, яка життєво важлива для здоров’я мозку, настрою, рівня енергії та роботи печінки. Організм виробляє її замало, тому ми повинні отримувати холін з їжею.

За його словами, найбагатші джерела цієї речовини — яйця та м’ясо, тому у групі ризику залишаються вегани та вегетаріанці.

Однак, як наголосив дієтолог, холін отримати холін можна і з рослинної їжі: брокколі, квасолі, арахісу та грибів, хоча й у меншій кількості.

Якщо ви відчуваєте постійну втому, фахівець радить переглянути свій раціон на наявність цієї речовини.

2. Дефіцит сонячного світла

Вітамін D, який ми отримуємо від сонця, живить енергією всі клітини тіла. Його нестача — поширена причина хронічної втоми.

Оскільки взимку сонця для його виробництва недостатньо, Національна служба охорони здоров’я радить приймати щоденну добавку (10 мкг). Влітку достатньо 15-20 хвилин на сонці без захисного крему.

3. Проблеми зі щитовидною залозою

Проблеми зі щитовидною залозою можуть викликати постійну втому, набір ваги та поганий настрій. Особливо це стосується випадків, коли залоза працює недостатньо активно, тобто коли у вас гіпотиреоз.

Лікарі пояснюють, що через нестачу гормонів щитовидки обмін речовин у людини сповільнюється. Саме тому ви можете відчувати втому і запаморочення. Якщо ці симптоми не лікувати, вони з часом можуть погіршитися.

Виявити таку проблему можна за допомогою аналізу крові, який призначить ваш сімейний лікар.

4. Вживання надмірної кількості кави із кофеїном

Попри те, що кава з кофеїном допомагає збадьоритися вранці та покращує спортивні результати, проте її надмірне споживання може призвести до зворотного ефекту. Дослідження показують, що кофеїн може перевантажувати надниркові залози, що, своєю чергою, спричиняє ще більше виснаження.

Кава / © Pixabay

Експерти попереджають, що існує певний «переломний момент». Якщо ви особливо чутливі до кофеїну (приблизно кожен п’ятий), його велика кількість може викликати нервозність, тривогу або проблеми зі сном. Це створює замкнене коло втоми, оскільки недосипання ще більше виснажує організм. Крім того, кофеїн може підвищувати рівень гормону стресу — кортизолу.

Розумна добова норма становить близько 400 мг, що приблизно дорівнює чотирьом чашкам розчинної кави або одну-дві міцні чашки чаю, придбані в магазині.

5. Довготривале вживання ліків

Ліки, хоч і рятують життя, можуть впливати на наш організм не лише через основну дію, а й через побічні ефекти, про які пацієнти часто навіть не здогадуються. Лікарі пояснюють, що ліки здатні виснажувати запаси корисних речовин в організмі.

«Виснаження поживних речовин рідко згадується як побічний ефект, і важко встановити зв’язок, оскільки це може відбуватися повільно, з часом», — зазначають медики.

Ліки / © Getty Images

Фармацевти також наголошують, що взаємодія ліків із поживними речовинами часто ігнорується. Хоча дозування та побічні ефекти контролюють, тривалий вплив на рівень вітамінів і мінералів обговорюють рідко.

Наприклад, з часом може виникнути дефіцит вітаміну B12, магнію та інших важливих елементів, що негативно позначається на загальному самопочутті людини.

6. Анемія

Низький рівень заліза в організмі може призвести до анемії, яка зменшує ефективність перенесення кисню, через що ви відчуваєте постійну втому.

За словами ірландського лікаря Гарета Паттерсона, особливо вразливими є літні люди, а також жінки, які щомісяця втрачають залізо з кров’ю під час менструації.

Щоб перевірити рівень заліза, лікар може призначити простий аналіз крові.

7. Алергія

Навіть звичайна алергія, така як сінна лихоманка (сезонний алергічний риніт — Ред.), може бути причиною постійної втоми. Дослідження, опубліковане в «Архіві внутрішньої медицини», підтверджує, що чим сильніші алергічні симптоми, тим гірший ваш сон. Сінна лихоманка перевантажує імунну систему, що може спричинити хронічне запалення та, як наслідок, — втому.

Алергія

Окрім медикаментів, є кілька простих способів, що допоможуть полегшити симптоми та покращити самопочуття:

носіть сонцезахисні окуляри, щоб зменшити потрапляння пилку в очі;

приймайте душ та переодягайтеся, повернувшись додому, щоб змити з себе пилок;

закривайте вікна в спальні протягом дня;

не сушіть одяг на вулиці, особливо в дні з високою кількістю пилку.

8. Зневоднення організму

Навіть невелика нестача рідини може призвести до втоми та запаморочення.

За словами дієтолога Філа Бірда, зневоднення впливає на потік крові до мозку та м’язів, що, своєю чергою, позначається на рівні енергії та концентрації.

Якщо ви багато пітнієте через фізичні навантаження або спеку, спробуйте додати у воду природні електроліти. Це допоможе відновити мінерали, втрачені з потом, такі як натрій, калій і магній, та підтримати водний баланс в організмі.

Склянка води / © Pexels

Дієтолог радить намагатися щодня випивати від шести до восьми склянок води, а якщо ви активно займаєтесь спортом або на вулиці спекотно — ще більше. Індикатором нормального рівня гідратації є блідо-жовтий колір сечі та часті відвідування туалету (кожні 2-4 години).

