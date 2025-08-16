Виноград / © Pixabay

Виноград — не тільки смачні ягоди. Він містить багато антиоксидантів, які підтримують здоров’я серця, судин і уповільнюють процеси старіння клітин. Багатий на вітаміни С, К, групи В, калій і магній, що зміцнюють імунітет та кістки. Завдяки високому вмісту води добре зволожує організм, а натуральні цукри швидко дають енергію.

Проте поряд з цим він має й мінуси, які впливають на контроль ваги.

100-150 грам винограду для здорової дорослої людини — цілком дозволена середня порція фруктів, щоб посмакувати і не перевантажувати себе цукрами (тобто різними вуглеводами: фруктоза, глюкоза, сахароза, мальтоза, лактоза).

Фактично це 15-20 ягід винограду. Цієї порції вистачить, щоб посмакувати та насолодитися фруктом, якщо перед цим ви повноцінно поїли.

Фрукт містить калій, який важливий для здоров’я серця, артеріального тиску та профілактики набряків, його норма на добу 3500-4700 мг. 200 грамів винограду будуть становити в середньому 10% добової потреби у вуглеводах.

Шкода винограду у тому, що у ньому фактично немає клітковини, тому глюкоза і фруктоза швиденько засвоюватимуться організмом.

У 100 г винограду міститься близько 16 г фруктози. Якщо загальне споживання фруктози перевищує приблизно 50 г на день, надлишок перетворюється в печінці на жир. Для тих, хто активно контролює вагу, це може стати непомітною «калорійною пасткою».

Кому варто обмежити вживання винограду:

Людям з інсулінорезистентністю або діабетом 2 типу

Тим, хто дотримується низьковуглеводних дієт для схуднення

У разі жирової хвороби печінки

Раніше повідомлялося, що виноград бореться з жировою хворобою печінки — поширеною проблемою, пов’язаною з високожировим харчуванням. Якщо з’їдати понад дві чашки винограду на день, можна не тільки призупинити розвиток жирової хвороби печінки, а й подовжити термін життя на 4–5 років.