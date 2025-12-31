Чому виникає втома та депресія на свята: дієтологиня назвала вітаміни, яких бракує організму

Фото ілюстративне / © Getty Images

Зимові свята кардинально змінюють наш спосіб життя: фізична активність падає, а місце в раціоні займають ситні страви та алкоголь. Короткий світловий день лише посилює проблему, призводячи до дефіциту критично важливих поживних речовин. Через це багато людей замість святкового піднесення відчувають постійну втому, виснаження та схильність до депресії.

Про це пише The Mirror.

За словами британської дієтологині із компанії «Supplement Hub» Джозефіни Сміт, погане самопочуття на свята може бути наслідком нестачі корисних елементів. Вона назвала перелік речовин, яких нам бракує під час зимових свят, і розповіла, як можна відновити їхній баланс.

Вітамін D

Нестача сонця взимку часто призводить до дефіциту вітаміну D. Це може послабити імунітет, викликати сум та втому. Для профілактики дієтологиня радять вживати добавки з вітаміном D та якнайчастіше гуляти вдень, бажано в першій його половині.

Магній

Постійна напруга, змінений режим дня та вживання алкоголю нерідко вимивають магній з організму. Цей мікроелемент є критично важливим для стабільної роботи нервової системи, м’язів та здорового сну.

Якщо через свята у вас почалися проблеми зі сном, магнієві добавки допоможуть відновити якість відпочинку, зазначає дієтологиня.

Постійна напруга, змінений режим дня та вживання алкоголю нерідко вимивають магній з організму / © Credits

Омега-3 жирні кислоти

Упродовж святкового періоду ми можемо їсти більше напівфабрикатів, ніж зазвичай. Це може призвести до зменшення споживання жирної риби та рослинних джерел омега-3.

Як зазначає Джозефіна, ці протизапальні жири мають вирішальне значення для здоров’я серцево-судинної системи, функції мозку та загального балансу запальних процесів.

Тому особливо корисно підтримувати споживання омега-3 у періоди, коли ваш раціон може бути менш збалансованим.

Вітамін С та цинк

Під час свят ми зазвичай їмо менше овочів та фруктів, через що організму бракує вітаміну С. Водночас ми частіше бачимося з рідними та близьким, що створює своєрідне додаткове навантаження на імунітет.

За словами дієтологині, вітамін С разом із цинком допоможуть зміцнити захист організму, щоб ви не захворіли у цей активний період.

Електроліти

Збільшене споживання алкоголю може призвести до більшої втрати рідини та спричинити зневоднення організму.

Своєю чергою це впливає на баланс електролітів, зокрема натрію, калію та магнію. Хоча електроліти зазвичай рекомендуються тим, хто регулярно займається спортом та пітніє, вони також можуть бути корисними в періоди підвищеного споживання алкоголю для сприяння гідратації.

Дієтологиня зазначає, що грудень та січень — час найбільших порушень у раціоні, що б’є по енергії та імунітету.

Для того, щоб почуватися краще, вона радить надати пріоритет зелені, цитрусовим, горіхам і жирній рибі. Якщо ж підтримувати здоровий режим складно, практичною допомогою стануть дієтичні добавки.

Джозефіна Сміт також назвала три головні правила, які допоможуть підтримувати організм під час свят:

підтримуйте належний рівень водного балансу — намагайтеся випивати від 2 до 3 літрів чистої води щодня;

якщо не виходить отримувати всі вітаміни з їжі, не соромтеся використовувати якісні дієтичні добавки;

правило «половини тарілки»: завжди заповнюйте половину порції зеленню або яскравими овочами — це найпростіший спосіб збагатити раціон корисними речовинами.

Варто зауважити, перед початком прийому вітамінних добавок вам варто проконсультуватися зі своїм сімейним лікарем.

