Чому випадають брови: лікарі розповіли, який орган треба терміново перевірити

Чому випадають брови / © Unsplash

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Порідішання брів люди звикли списувати на вік, невдалий макіяж чи агресивне вищипування. Проте часто таким способом організм сигналізує про проблеми. Дерматологи та ендокринологи нагадують: якщо волоски масово випадають саме на «хвостиках» брів, це може бути класичним проявом гіпотиреозу — зниженням функції щитоподібної залози.

Про це пише Egészség Kalauz.

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Чому брови починають випадати: що ховається за цим симптомом

Як зазначають фахівці, цей симптом сам по собі не є остаточним діагнозом, проте у медичній практиці він має власну назву — симптом Хертога. Лікарі радять сприймати його не як естетичну ваду, а як привід прислухатися до тіла.

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Зазвичай такий маркер супроводжується низкою інших симптомів: хронічною втомою, постійним відчуттям холоду навіть у теплому приміщенні, сухістю шкіри, ламкістю нігтів, закрепами та дифузним випадінням волосся на голові.

Що в цей час відбувається в організмі

Щитоподібна залоза — невелика залоза у формі метелика на шиї — відповідає за вироблення гормонів, які регулюють обмін речовин, теплообмін, роботу серця та стан волосяних фолікулів. Коли вона починає виробляти замало гормонів, усі метаболічні процеси в тілі сповільнюються.

Природний цикл оновлення волосків порушується: фази росту й спокою дають збій, через що волосся на бровах та голові стає ламким, стоншеним і починає передчасно випадати. Зміни розвиваються поступово, місяцями, тому людина не одразу помічає, що зовнішні краї брів стали рідшими або й зовсім зникли. У важких випадках рідшати можуть навіть вії.

При цьому багато пацієнтів з гіпотиреозом взагалі не стикаються з втратою брів. Але втрату волосся на бровах можуть спричиняти також атопічний дерматит чи різні види алопеції.

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Чи можна «повернути» брови на місце і покращити свій стан

Якщо порідіння брів супроводжується загальною слабкістю, занепадом сил чи іншими ознаками гормонального дисбалансу, першим кроком має стати візит до сімейного лікаря. Він направить на базовий аналіз крові.

Насамперед перевіряють рівень ТТГ та вільного T4, а за потреби — антитіла до тканин залози для виключення хвороби Хашимото. Якщо ж гормони в нормі, за пошуком причин варто звернутися до дерматолога.

Хорошою новиною є те, що за підтвердженого гіпотиреозу вам призначать препарати, які нормалізують стан організму. Щоправда, відновлення волосся — процес тривалий. Аби повернутися до нормального росту, знадобиться кілька місяців.

Досвідчені фахівці застерігають від спроб самостійно «вилікувати» брови олійками, вітамінами чи перцевими настоянками. Вони не можуть замінити гормональне лікування, а важкі олії чи спирти лише забивають пори й провокують запалення.

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Особливої обережності потребує біотин: у великих дозах він може змінювати результати аналізів крові на гормони щитоподібної залози. Тож попереджайте лабораторію, якщо вживаєте біотин.

Якщо ви помітили, що брови втрачають форму і густоту, а процес супроводжується постійною втомою та мерзлякуватістю — не відкладайте візит до лікаря.

Стресове випадіння волосся: як боротися

Нагадаємо, раптова втрата густоти та інтенсивне випадіння волосся після перенесеного стресу зумовлені тим, що під дією кортизолу та адреналіну судини шкіри голови різко спазмуються. Через дефіцит кисню волосяні фолікули передчасно зупиняють ріст і переходять у фазу спокою.

Головна підступність цього процесу полягає в «ефекті відкладеного часу»: волосина відокремлюється від цибулини не в день шоку, а завдяки механічному утриманню випадає лише через 1,5–3 місяці, коли ситуація вже здається стабільною.

Для перевірки масштабів проблеми в домашніх умовах дерматологи радять виконати простий тест. Не миючи голову протягом доби, достатньо захопити біля основи пасмо з 50–60 волосин і плавно провести рукою від коренів до кінчиків на маківці, скронях та потилиці. Якщо в руці залишається понад шість волосин з однієї ділянки, тест вважається позитивним, що свідчить про гострий телогеновий процес.

Щоб відновити густоту та зупинити процес, необхідно забезпечити якісний догляд без агресивних компонентів, зокрема, використовуючи легкі водно-гелеві сироватки для шкіри голови з пребіотиками та натуральними екстрактами.

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