Чому високий IQ пов’язують із депресією: психологи пояснили парадокс

Депресія / © Unsplash

Реклама

Високий рівень інтелекту не завжди означає легший шлях у житті. За словами психологів, люди з дуже високим IQ можуть стикатися з відчуттям ізоляції, нестачею стимуляції та труднощами у стосунках.

Про це повідомило видання YourTango.

Клінічна психологиня Анжеліка Шилз вважає, що надзвичайно високий IQ можна розглядати як форму нейродивергенції. За її словами, це може впливати не лише на здатність до навчання, а й на психічне благополуччя та соціальну адаптацію.

Реклама

Фахівчиня зазначає, що середній показник IQ становить близько 100, а стандартне відхилення — 15 балів. За її словами, люди, яких зазвичай вважають дуже розумними, зокрема лікарі чи юристи, можуть мати показник приблизно до 120, що дає змогу легко засвоювати нову інформацію та запам’ятовувати її.

Втім, у людей із ще вищим IQ ситуація може бути іншою. Попри високі когнітивні здібності, їм може бракувати інтелектуальної стимуляції в повсякденному житті, що може сприяти нудьзі, втраті інтересу та відчуттю ненатхнення.

За словами Шилз, деякі люди з дуже високим IQ можуть стикатися з депресивними станами, зловживанням психоактивними речовинами або труднощами у стосунках. Через це вони можуть почуватися відірваними від оточення.

Психотерапевтка Імі Ло пояснює, що такі люди часто прагнуть глибокого зв’язку, оскільки можуть відчувати себе незрозумілими. Вони можуть рано усвідомити, що їхня швидкість мислення, інтенсивність або чутливість відштовхує інших, і тому шукають тих, хто здатен їх зрозуміти.

Реклама

Коли така людина знаходить партнера, який, на її думку, відповідає цьому запиту, вона може надмірно триматися за ці стосунки. У деяких випадках це може призводити до збереження нездорових зв’язків через страх самотності та втрати інтелектуальної взаємодії.

Фахівці також наголошують на важливості інтелектуальної стимуляції. За даними досліджень, заняття, які відповідають рівню складності для конкретної людини, можуть забезпечувати довготривалі когнітивні переваги.

Водночас постійне відчуття недостатньої стимуляції може підштовхувати до необдуманих рішень, зокрема залишатися у невідповідних стосунках або обирати ризиковані професії.

«За допомогою терапії та інших джерел ви можете подолати те, що вас стримує, і по-справжньому процвітати», — йдеться в статті.

Реклама

