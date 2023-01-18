Категорія
Здоров’я
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Чому взимку хочеться їсти більше: все про зміну харчової поведінки під час холодів

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
Перегляди
136
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Чому взимку хочеться їсти більше: все про зміну харчової поведінки під час холодів

Фото: Pexels

Стрес і холод часом змушують нас змінювати раціон і звички.

Взимку компульсивне переїдання виправдовують холодом, стресом і темрявою.

Про це розповідає засновниця Школи Здоров'я, лікарка-дієтологиня Катерина Толстікова.

"Так, холодна пора року, а особливо, якщо вона сповнена переживаннями, зближує нас із холодильником.  Але, якщо трохи уважніше слухати своє тіло і дотримуватися правильного раціону, можна зменшити частку проблем", — пише Катерина Толстікова.

© фото: Христина Бутко
Фото: фото: Христина Бутко

За її словами, деякі дослідники вважають, що прохолодна погода нагадує психіці людини про тваринні інстинкти, у тварин, щоб вижити в суворих умовах — збільшується кількість спожитої їжі.

До стресово-зимової тяги до їжі важливо підходити свідомо. Шкідливі продукти можна замінити корисними.

Ось кілька практичних порад від лікарки.

© Pexels
Фото: Pexels

Як покращити раціон взимку

  1. Збільшіть обсяг протеїну у раціоні. Білок допоможе почуватися ситими довше і стримає апетит.
  2. Взимку може виникнути дефіцит рідини. У спеку ми частіше п'ємо, а з приходом холодів дотримуватися водного балансу буває складніше. Якщо слухати своє тіло неуважно, брак води можна сплутати з почуттям голоду.
  3. Віддавайте перевагу продуктам, що містять амінокислоту триптофан, що стимулює вироблення серотоніну. Лідери за вмістом триптофану: риба, індичка, курка, яйця, горіхи, зернові та сири.

І не забувайте знаходити приводи для радості навіть у темні часи.

Додамо, що зима непросте випробування і для шкіри обличчя.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
136
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація