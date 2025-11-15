Чому взимку люди їдять більше

З настанням холодів людям хочеться калорійної їжі / © Pixabay

Взимку люди їдять більше через сукупність фізіологічних та психологічних причин. Зниження температури вимагає від організму більше енергії для підтримки теплоти тіла, що призводить до підвищення апетиту.

Про це пише видання Express.

Дослідження показали, що люди схильні споживати більше калорій протягом холодних зимових місяців порівняно з іншими порами року.

Це явище виходить за межі різдвяних святкувань та святкових насолод. За словами лікарки Крістал Віллі, існують наукові пояснення цьому сезонному сплеску апетиту.

Вона пояснює: «Коли температура знижується, наш організм інстинктивно шукає більше енергії для підтримки своєї внутрішньої температури. Це часто проявляється сильнішим бажанням до калорійних продуктів, таких як макарони з сиром, вершкові супи або гарячий шоколад — всі вони зазвичай містять цукор і жири, які організм може швидко перетворити на тепло та енергію», — сказала вона.

Зменшення сонячного світла також викликає зниження рівня серотоніну та дофаміну, нейромедіаторів, які регулюють настрій. Вуглеводи підвищують рівень серотоніну, тому ми тягнемося до хліба, макаронів та шоколаду, коли дні стають темнішими.

«Це не просто голод. Це спосіб вашого мозку компенсувати низький рівень настрою та рівень освітлення, що може легко призвести до переїдання. Гормони також відіграють певну роль, оскільки рівень греліну, який стимулює голод, підвищується, тоді як рівень лептину, який сигналізує про ситість, може знижуватися через порушення сну або меншу активність. Разом ці зміни змушують нас почуватися менш задоволеними після їжі, тому важливо розпізнавати ці тригери та усвідомлено керувати ними», — додала вона.

