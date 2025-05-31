Лікарі розповіли, чому з віком ми не можемо довго спати

Сон / © Pexels

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З віком багато людей помічають, що починають прокидатися значно раніше, навіть без будильника. Те, що колись було майже неможливо — вставати на світанку — стає новою нормою для багатьох. .

Про це повідомляє Huffpost.

Експерти зазначають, що раннє пробудження — це природний процес старіння, пов’язаний зі змінами в роботі мозку та внутрішніх годин.

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Доктор Сайрам Партхасараті пояснює, що з віком мозок втрачає чутливість до вхідних сигналів — таких як зміни освітлення, час прийому їжі чи фізична активність, які допомагають нам розуміти, де ми перебуваємо у 24-годинному циклі. Через зниження ефективності передачі цих сигналів мозок вже не в змозі чітко визначати час для сну і пробудження. В результаті літні люди втомлюються раніше і прокидаються раніше за молодших членів сім’ї.

Крім того, на цей процес впливають зміни зору, що часто супроводжують старіння. Зокрема катаракта — поширене захворювання, яке викликає помутніння кришталика і зниження кількості світла, що потрапляє до сітківки. Оскільки світло є основним «налаштовувачем» циркадних ритмів, його нестача викликає раннє вироблення мелатоніну — гормону, що регулює сон. Через це люди з катарактою лягають спати і прокидаються раніше.

Для покращення сну рекомендують проводити вечори під яскравим світлом — це можуть бути прогулянки після заходу сонця або штучне освітлення вдома. Це допомагає мозку «переконатися», що день ще не закінчився, і затримати вироблення мелатоніну. Рекомендована тривалість перебування під світлом — близько двох годин, особливо за півгодини-годину до заходу сонця.

Також слід уникати вживання алкоголю перед сном — хоча він може викликати сонливість, він знижує якість сну і призводить до раннього пробудження.

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Отже, ранній підйом у віці — це природний наслідок змін у мозку, нервовій системі та зорі, а також порушень циркадних ритмів, що з віком виникають. Однак деякі поради та зміни в режимі дня можуть допомогти відтермінувати цей процес і покращити якість сну.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені дали пояснення, чому з віком час летить швидше.