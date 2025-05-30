Чому з віком росте живіт і як це зупинити

Хронічний стрес підвищує рівень гормону кортизолу, що призводить до накопичення жиру на животі / © pixabay.com

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З віком у нашому організмі активуються нові стовбурові клітини, які активно виробляють жирову тканину — особливо в ділянці живота. Саме вони можуть бути причиною вікового набору ваги — навіть за незмінної маси тіл.

Вісцеральний жир уповільнює обмін речовин, пришвидшує старіння та підвищує ризик діабету, серцево-судинних захворювань і навіть деяких форм раку.

Збільшення живота може бути спричинене різними факторами, які впливають на травну систему, метаболізм і загальний стан здоров’я.

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Причини росту живота:

Неправильне харчування. Надмірне споживання калорійної та жирної їжі може сприяти збільшенню живота.

Гормональні зміни. Гормональні зміни можуть викликати збільшення живота через вплив на обмін речовин, затримку рідини та накопичення жиру. Це може стосуватися різних життєвих періодів і станів, таких як менструальний цикл, менопауза та вагітність.

Накопичення газів. Метеоризм зазвичай виникає через надмірне споживання продуктів, що сприяють газоутворенню, швидке споживання їжі, дисбаланс бактеріальної флори в кишечнику, харчові непереносимості, порушення травлення або стрес. Це призводить до здуття, дискомфорту і відчуття напруження в животі.

Малорухливий спосіб життя. Відсутність фізичної активності сприяє накопиченню жиру в організмі, особливо в області живота.

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Хронічний стрес. Постійний стрес призводить до підвищення рівня кортизолу, що сприяє накопиченню жиру в черевній порожнині.

Затримка рідини. Накопичення рідини в організмі через проблеми з нирками, серцем або високий вміст солі в раціоні може викликати тимчасове збільшення об’єму живота.

Захворювання шлунково-кишкового тракту. Такі захворювання, як синдром подразненого кишківника або целіакія, можуть призводити до набряків і збільшення об’єму живота.

Основні рекомендації для зменшення об’єму живота

Харчування

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Знизити кількість чаю і кави

Збільшити обсяг випитої води на добу до 1,5 літрів

Виключити з раціону фастфуд, а також смажені, жирні і борошняні страви

Раціон повинен складатися з овочів, фруктів, нежирного м’яса, риби, молочних продуктів

Необхідно стежити за обсягом порцій, особливо якщо раніше їжа поглиналась непомірковано

Фізичне навантаження

Вирішувати проблему потрібно комплексно. Крім коригування раціону, варто приділити увагу фізичній формі.

Кардіотренування. Вони спрямовані на спалювання калорій, спожитих під час прийому їжі. Водночас потрібно створити дефіцит калорій, щоб спалювалося більше, ніж споживається. Тоді позитивний результат гарантований.

Силові вправи — потрібні для приведення в тонус м’язів. Вони слідують за кардіотренуванями або чергуються з ними. Силові вправи поділяються за категоріями — руки, ноги, корпус. Це потрібно для того, щоб не перевантажувати організм всім і одразу.

У разі регулярних занять спортом (не менше двох разів на тиждень) результат буде помітний вже за 1-2 місяці.

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