Чому з віком сон перестає бути відпочинком і як це змінити: поради лікарів

Чому з віком стає складніше висипатися / © www.freepik.com/free-photo

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Колись треба було лише покласти голову на подушку — і прокидаєшся бадьорим та виспаним. Але з роками сон перестає давати відчуття повноцінного відновлення. Важко заснути, ще важче — не прокидатися серед ночі, а зранку тіло ніби й не відпочивало. Це не просто «ознаки старіння» — це наслідок конкретних змін у роботі організму.

Чому з віком стає важче висипатися: пояснення медиків

Збивається біологічний годинник. Мозок людини має ділянку — супрахіазматичне ядро, яка керує циклами сну і неспання. З віком це ядро втрачає чутливість до сигналів світла і темряви, тому внутрішній годинник починає «йти не за графіком». У результаті часто відчувається сонливість вже у першій половині дня, а ввечері дуже складно заснути. Або людина прокидається посеред ночі і вже не може заснути. «Вимикається» гормон сну. З віком в організмі мелатоніну виробляється все менше, що призводить до складнощів із засинанням, уривчастого поверхневого сну і зменшення фази глибокого сну. Тому людина може прокинутися знесиленою, бо лише за глибокого сну можна повністю відновитися. Хвороби й ліки — вороги нічного відпочинку. З віком зростає кількість станів та хвороб, що заважають нормальному сну. Це можуть бути болі при артриті, часте сечовипускання, серцево-судинні проблеми, хвороби нервової системи (деменція, Паркінсона). До цього додаються препарати, які можуть порушувати сон: сечогінні, антидепресанти, ліки від тиску. Мозок не «відключається», а продовжує тривожитися. Чим старша людина, тим більше думок крутиться в її голові: про здоров’я, самотність, втрати, невизначене майбутнє. Тривога стимулює симпатичну нервову систему — ту саму, яка активується у стані стресу. У такому режимі тіло не готове до сну.

Як допомогти собі висипатися знову

Треба частіше бувати на сонці — особливо вранці.

Додати активності вдень, але уникати фізичних навантажень за 2 години до сну.

Вимикати телевізор та відкладати гаджети щонайменше за годину до відбою.

Дотримуватися режиму сну — лягати і вставати в один і той самий час.

Не пити багато кави після обіду.

Впровадити релакс-практики: дихальні вправи, медитацію, теплі ванни тощо.

Якщо жоден із методів не допомагає, не слід ігнорувати проблему. Необхідно проконсультуватися з лікарем-сомнологом. Порушення сну — це не просто дискомфорт, а фактор, що прямо впливає на тривалість життя, пам’ять, імунітет та емоційний стан людини.

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