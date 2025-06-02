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- Здоров’я
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Чому з віком сон перестає бути відпочинком і як це змінити: поради лікарів
Хоча сон із віком змінюється, це не означає, що людина приречена не висипатися. Варто лише правильно налаштувати свій життєвий простір, і організм одразу відповість відновленням.
Колись треба було лише покласти голову на подушку — і прокидаєшся бадьорим та виспаним. Але з роками сон перестає давати відчуття повноцінного відновлення. Важко заснути, ще важче — не прокидатися серед ночі, а зранку тіло ніби й не відпочивало. Це не просто «ознаки старіння» — це наслідок конкретних змін у роботі організму.
Чому з віком стає важче висипатися: пояснення медиків
Збивається біологічний годинник. Мозок людини має ділянку — супрахіазматичне ядро, яка керує циклами сну і неспання. З віком це ядро втрачає чутливість до сигналів світла і темряви, тому внутрішній годинник починає «йти не за графіком». У результаті часто відчувається сонливість вже у першій половині дня, а ввечері дуже складно заснути. Або людина прокидається посеред ночі і вже не може заснути.
«Вимикається» гормон сну. З віком в організмі мелатоніну виробляється все менше, що призводить до складнощів із засинанням, уривчастого поверхневого сну і зменшення фази глибокого сну. Тому людина може прокинутися знесиленою, бо лише за глибокого сну можна повністю відновитися.
Хвороби й ліки — вороги нічного відпочинку. З віком зростає кількість станів та хвороб, що заважають нормальному сну. Це можуть бути болі при артриті, часте сечовипускання, серцево-судинні проблеми, хвороби нервової системи (деменція, Паркінсона). До цього додаються препарати, які можуть порушувати сон: сечогінні, антидепресанти, ліки від тиску.
Мозок не «відключається», а продовжує тривожитися. Чим старша людина, тим більше думок крутиться в її голові: про здоров’я, самотність, втрати, невизначене майбутнє. Тривога стимулює симпатичну нервову систему — ту саму, яка активується у стані стресу. У такому режимі тіло не готове до сну.
Як допомогти собі висипатися знову
Треба частіше бувати на сонці — особливо вранці.
Додати активності вдень, але уникати фізичних навантажень за 2 години до сну.
Вимикати телевізор та відкладати гаджети щонайменше за годину до відбою.
Дотримуватися режиму сну — лягати і вставати в один і той самий час.
Не пити багато кави після обіду.
Впровадити релакс-практики: дихальні вправи, медитацію, теплі ванни тощо.
Якщо жоден із методів не допомагає, не слід ігнорувати проблему. Необхідно проконсультуватися з лікарем-сомнологом. Порушення сну — це не просто дискомфорт, а фактор, що прямо впливає на тривалість життя, пам’ять, імунітет та емоційний стан людини.