Чому з віком збільшуються вуха: вчені пояснили дивну особливість людського тіла

З віком вуха у людей стають більшими / © Фото з відкритих джерел

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Наші вуха не залишаються незмінними протягом життя. Якщо уважно придивитися до фотографій людей у молодості та в поважному віці, можна помітити цікаву особливість: вушні раковини часто стають довшими, а мочки — помітно більшими. І це не просто оптична ілюзія.

Як змінюються людські вуха з віком і чому це відбувається, розповідає IFLScience.

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Наскільки збільшуються вуха з роками

Учені неодноразово перевіряли, чи справді розмір вух пов’язаний з віком людини. Одне з таких досліджень провели 1997 року фахівці Техаського технологічного університету. Вони порівняли вимірювання вушних раковин молодих і старших людей та виявили, що окружність вуха збільшується в середньому на 0,51 міліметра на рік.

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Це приблизно пів сантиметра за десятиліття. За 50 років різниця може становити близько 2,5 сантиметра — достатньо, щоб зміни стали помітними навіть без лінійки.

Інше дослідження опублікували 1995 року в медичному журналі British Medical Journal. Його автор, лікар Джеймс Гіткот, виміряв вуха 206 пацієнтів віком від 30 до 93 років. Результати показали, що довжина вуха збільшувалася у середньому на 0,22 міліметра на рік.

Ще одна робота італійських дослідників, опублікована 1999 року, також виявила зв’язок між віком і розмірами вушних раковин. Водночас чоловічі вуха в середньому були більшими за жіночі. Важливо, що ці дослідження порівнювали людей різного віку, а не стежили за змінами вух одних і тих самих учасників упродовж десятиліть.

Чому вуха стають довшими

Попри поширене уявлення вуха не ростуть безперервно так, ніби організм усе життя отримує сигнал збільшувати їхній розмір. З віком змінюються тканини, які підтримують форму вушної раковини, а м’які частини поступово втрачають пружність.

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Одне з пояснень полягає в тому, що на вуха постійно діють сила тяжіння і власна вага тканин. Особливо помітно це на мочках: у них є жирова тканина, яка з часом може накопичуватися і розтягувати шкіру.

Додаткову роль відіграє старіння сполучної тканини. Вона поступово втрачає еластичність, а зміни колагену послаблюють здатність шкіри та інших структур зберігати колишню форму. Як результат, вушні раковини можуть провисати та здаватися більшими.

Тож великі вуха в поважному віці — не ознака якогось незвичайного процесу, а одна з помітних зовнішніх змін, які супроводжують старіння. І, до речі, не в усіх культурах довгі мочки сприймають як недолік.

У буддійській традиції довгі мочки часто зображують на статуях Будди. Вони символізують мудрість і духовний досвід, а не просто особливість зовнішності.

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Як науковці досліджують старіння людського тіла

Старіння не відбувається однаково в усіх органах і тканинах. Наприклад, дослідники виявили, що деякі частини організму можуть починати змінюватися раніше за інші. Аналіз тканин показав, що судини та наднирники старіють по-різному, а вікові зміни необов’язково починаються одночасно в усьому тілі.

Водночас старший вік не завжди означає неодмінне погіршення всіх фізичних і розумових здібностей. Дванадцятирічне спостереження за понад 11 тисячами людей віком від 65 років показало, що окремі показники можуть поліпшуватися навіть у старшому віці.

Науковці також продовжують шукати способи впливати на процеси старіння. В одному з експериментів за участю людей віком 65–75 років зміни в харчуванні вже за чотири тижні позначилися на показниках, за якими оцінювали біологічний вік організму. Втім, дослідники наразі не знають, наскільки довго зберігається цей ефект.

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