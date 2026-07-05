Зменшення зросту починається приблизно у віці 30–40 років / © pixabay.com

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З віком люди справді можуть втрачати кілька сантиметрів зросту, але це не завжди є ознакою нормального старіння. Хоча незначне зниження є природним, різкі зміни можуть сигналізувати про проблеми з кістками, зокрема остеопороз.

Про це повідомила докторка медицини, ревматологиня Еббі Абельсон, пише Cleveland Clinic.

Топ причин, які можуть спричиняти його зниження

Втрата щільності кісток

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З віком стан кісткової тканин змінюється: її щільність зменшується, кістки стають слабшими й гірше підтримують вагу тіла. У хребті це може призводити до поступового стоншення хребців і появи мікротріщин — так званих компресійних переломів.

Коли хребці втрачають висоту, вся хребетна колонка стає коротшою. У результаті людина стає нижчою.

Стискання міжхребцевих дисків

Міжхребцеві диски — це своєрідні «подушки» між хребцями, які з часом зношуються. Вони стають тоншими та сплющуються, через що зменшується відстань між хребцями.

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Оскільки хребет складається з багатьох таких структур, навіть незначні зміни в кожному диску можуть разом дати помітне зниження зросту.

Ослаблення м’язів

Втрата м’язової сили безпосередньо не зменшує довжину скелета, але може впливати на поставу і створювати враження, що людина стала нижчою.

Втрата 5-10 сантиметрів може бути тривожним проявом остеопорозу, особливо якщо відбувається швидко або супроводжується сутулістю. Часто люди дізнаються про проблему вже після появи перелому.

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Раніше ми писали про те, як розпізнавати симптоми остеопорозу на ранній стадії. Більше про це читайте у новині.

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