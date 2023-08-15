Чому з'являються зморшки та прищі: дерматологиня пояснила, як стрес впливає на шкіру

Дерматологиня, професорка, докторка медичних наук, президентка Української академії дерматовенерології (UADV) та експертка МОЗ за напрямком "Дерматовенерології" Марина Анфілова розповіла, що стрес негативно впливає на стан шкіри. Зокрема можуть з'явитися різні висипи та шкіра швидше старіє.

Про це пише "24 канал".

Як стрес впливає на шкіру

Марина Анфілова пояснила, що стрес вкрай негативно впливає на стан шкіри, а тому українці, які живуть у постійному нервовому напруженні можуть помітити зміни, зокрема:

Висипання, акне, жирність.

Запальні процеси шкіри.

Зміни зовнішнього вигляду - зморшки, чорні кола під очима, старіння шкіри.

Погіршення імунітету також негативно впливає на стан шкіри.

“Шкіра – це великий орган і все, що відбувається під впливом стресу, першочергово відображається на ній. Це може здатися неочевидним, але багато моїх пацієнток, які не зверталися раніше, розповідають, що проблеми зі шкірою у них почалися вже після початку повномасштабної війни”, - пояснила дерматологиня.

Також є і зовнішні і внутрішні фактори, які можуть негативно вплинути на стан шкіри, на кшталт: ультрафіолетового випромінювання, забруднення повітря та інші. Серед внутрішніх - це різні хвороби організму.

Чи можна самостійно давити прищі

Дерматологи категорично не рекомендують самостійно давити прищів, оскільки така рана заживатиме до 14 днів і навіть може занести інфекцію.

“Для людини один прищик – це просто косметична проблема. Для дерматолога – це може бути симптом 60 захворювань. Тому я кажу, що розібратися з тим, що означає цей прищик, може тільки кваліфікований лікар, який складе докупи абсолютно всі скарги й розповідь пацієнта. І тільки тоді зможе допомогти”, - каже Марина Анфілова.

Медикиня також закликає не лікувати шкіру самостійно, а звернутись до фахівця.

Марина Анфілова наголосила, що для того, щоб шкіра стала знову гладкою варто правильно харчуватися, підібрати доглядову косметику та спробувати мінімізувати стрес.

Нагадаємо, як зробити лице худорлявим без допомоги хірурга.

Читайте також: